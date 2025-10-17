Clima: Condiciones calurosas y probabilidad de lluvias costeras en el Valle de Texas este fin de semana.
Pronóstico del Tiempo: Fin de Semana Caluroso en el Valle de Texas
Pronóstico del tiempo: Aumento de temperaturas y condiciones de resaca en la Isla del Padre
Condiciones Climáticas en el Valle de Texas
El Valle de Texas se prepara para un fin de semana caluroso con temperaturas que superan el promedio habitual. Hoy, los termómetros han alcanzado una máxima de 95 grados, superando las temperaturas típicas de los altos 80. Esta tendencia continuará durante el fin de semana, marcando una subida en las temperaturas en toda la región.
Pronóstico para el Fin de Semana
Los cielos despejados serán la norma en el Valle de Texas durante la noche, sin signos de nubosidad. Actualmente, el termómetro marca 82 grados con vientos de 10 millas por hora en el condado de Hidalgo, mientras que el condado de Cameron experimenta condiciones más calmadas con velocidades de viento entre 5 y 6 mph. La sensación térmica se mantiene en los mediados 80 grados en el condado de Hidalgo, con ciudades como Harlingen y Raymondville registrando temperaturas de 75 grados.
Precauciones en la Isla del Padre
Para aquellos que planean visitar la Isla del Padre, se espera una mezcla de nubes y sol con temperaturas en los medios 80 grados. Sin embargo, se advierte de un riesgo moderado de corrientes de resaca en la playa. Es vital extremar precauciones, especialmente con los niños, y no se recomienda ingresar al agua mañana.
El Tiempo en Otras Ciudades de Texas
En otras áreas del estado, Houston y Dallas se enfrentarán a condiciones de mal tiempo mañana. Por otro lado, ciudades como San Antonio y Austin disfrutarán de un clima más estable durante los próximos días, con temperaturas alcanzando los altos 90 grados.
Preparativos para la Próxima Semana
A medida que nos acercamos al inicio de la próxima semana, el Valle de Texas continuará experimentando temperaturas altas. Es crucial que los residentes se preparen para el calor y tomen precauciones adecuadas para cuidarse a sí mismos y a sus familias.
Aumentan tarifas del agua en McAllen a partir de octubre de 2025
La agencia informó que este ajuste busca garantizar la inversión continua en servicios confiables de agua y aguas residuales para la comunidad.
Incendio en el Condado Hidalgo: Familia en La Blanca pierde todo
Incendio: Una familia de La Blanca, Condado Hidalgo, enfrenta la devastación tras un incendio que destruyó su hogar.
Plaza Amistad en Donna inaugura con gran expectativa
Donna: La nueva Plaza Amistad promete beneficios para más de 500 familias de escasos recursos en Donna.
Tragedia en guardería de Donna: hombre mata a su expareja y luego se quita la vida
Un equipo de Univision 48 ya se encuentra en la escena recopilando más información.
Estudiante de BISD es detenido por amenaza en redes sociales; enfrenta cargo de delito grave
El menor enfrenta un cargo de tercer grado por delito grave (3rd degree felony), según confirmaron fuentes oficiales.
Estudiante es encontrado con pistola de aire en escuela de Elsa – Edcouch; no hay heridos
El personal escolar activó de inmediato los protocolos de emergencia, asegurando la situación de manera rápida y sin que se reportaran heridos.
Bomberos de Brownsville controlan incendio en estructura
Las autoridades continúan asegurando la zona para evitar cualquier riesgo adicional.
Edcouch brinda apoyo en incendio estructural en Elsa
El fuego ya ha sido controlado y las autoridades informaron que una persona fue trasladada al hospital por Skyline EMS con lesiones menores.
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria
LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg
EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...
Tortillas: El Corazón de la Herencia Hispana en el Valle
Este alimento, que se ha convertido en un símbolo de unidad familiar, está presente en casi todos los platillos y es una parte integral de la cultura culinaria del Valle del Río Grande.
Aviso de cierre vial por mantenimiento ferroviario
Rio Valley Switching realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en el cruce ferroviario de Bridge Avenue. Para completar estas labores de manera segura, se programaron cierres en las siguientes fechas: Vía principal: martes y miércoles, 14 y 15 de octubre, de 7:00...
Departamento de Elecciones del Condado de Hidalgo presenta nuevo sistema electrónico de registro de votantes
Anteriormente, el registro implicaba imprimir una etiqueta con el nombre, dirección y línea de firma del votante, que luego se colocaba en un formulario combinado.
Bomberos de Rio Hondo combaten incendio en estructura deshabitada
Por precaución, se solicitó apoyo a los departamentos de bomberos de Harlingen y Los Fresnos.
Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido
Familiares y amigos trasladaron a la víctima a un hospital local para recibir atención. Las lesiones no ponen en riesgo la vida de la persona, y no se reportaron otros heridos.