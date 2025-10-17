Pronóstico del Tiempo: Fin de Semana Caluroso en el Valle de Texas

HOY

Pronóstico del tiempo: Aumento de temperaturas y condiciones de resaca en la Isla del Padre

By Maria Perez
• Noticias 48
Published October 17 2025
Condiciones Climáticas en el Valle de Texas

El Valle de Texas se prepara para un fin de semana caluroso con temperaturas que superan el promedio habitual. Hoy, los termómetros han alcanzado una máxima de 95 grados, superando las temperaturas típicas de los altos 80. Esta tendencia continuará durante el fin de semana, marcando una subida en las temperaturas en toda la región.

Pronóstico para el Fin de Semana

Los cielos despejados serán la norma en el Valle de Texas durante la noche, sin signos de nubosidad. Actualmente, el termómetro marca 82 grados con vientos de 10 millas por hora en el condado de Hidalgo, mientras que el condado de Cameron experimenta condiciones más calmadas con velocidades de viento entre 5 y 6 mph. La sensación térmica se mantiene en los mediados 80 grados en el condado de Hidalgo, con ciudades como Harlingen y Raymondville registrando temperaturas de 75 grados.

Precauciones en la Isla del Padre

Para aquellos que planean visitar la Isla del Padre, se espera una mezcla de nubes y sol con temperaturas en los medios 80 grados. Sin embargo, se advierte de un riesgo moderado de corrientes de resaca en la playa. Es vital extremar precauciones, especialmente con los niños, y no se recomienda ingresar al agua mañana.

El Tiempo en Otras Ciudades de Texas

En otras áreas del estado, Houston y Dallas se enfrentarán a condiciones de mal tiempo mañana. Por otro lado, ciudades como San Antonio y Austin disfrutarán de un clima más estable durante los próximos días, con temperaturas alcanzando los altos 90 grados.

Preparativos para la Próxima Semana

A medida que nos acercamos al inicio de la próxima semana, el Valle de Texas continuará experimentando temperaturas altas. Es crucial que los residentes se preparen para el calor y tomen precauciones adecuadas para cuidarse a sí mismos y a sus familias.

