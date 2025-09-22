Tiempo: El tiempo en el sur de Texas se mantiene caliente, con probabilidades de lluvia todos los días.
Tiempo: Otoño trae cambios climáticos significativos en el sur de Texas con lluvias y temperaturas extremas.
Inicio del Otoño en el Valle del Río Grande
El inicio del otoño llega al Valle del Río Grande con una mezcla de temperaturas cálidas y lluvias persistentes. Este lunes marca un cambio en las condiciones climáticas, con el equinoccio de otoño 2025 trayendo días más cortos y noches más largas. Las temperaturas se mantienen en los bajos 90 grados Fahrenheit, pero se anticipa una ligera caída en los próximos días.
A pesar del inicio del otoño, el calor extremo sigue presente en la región. Durante el fin de semana, las tormentas y el ambiente brumoso fueron protagonistas, y se espera que la probabilidad de lluvia continúe a lo largo de la semana. Las temperaturas podrían llegar nuevamente a los tres dígitos el martes y miércoles, antes de la llegada de un pequeño sistema frontal que podría traer un alivio temporal.
El huracán Gabriel, de categoría 3, se encuentra alejándose de la costa de los Estados Unidos, pero sigue siendo una preocupación . Además, se están monitoreando otras dos áreas de interés en la cuenca del Atlántico .
Dado el tiempo cambiante, se recomienda a los residentes del Valle del Río Grande estar preparados para condiciones de lluvia continua y posibles fluctuaciones de temperatura. Mantener un paraguas a mano será esencial para enfrentar las lluvias diarias previstas.
Arrestan a hombre por homicidio tras brutal agresión en Mission; investigación continúa
La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo confirmó que se ejecutó una orden de arresto contra Juan Miguel Ibarra Armenta, quien ya enfrenta cargos por homicidio culposo. Se anticipan más arrestos conforme avance la investigación.
Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza
El Departamento de Policía de Edinburg informó que Charles Parkinson, de 29 años, fue formalmente instruido de cargos ayer y recibió varias fianzas que en conjunto suman 230,000 dólares. 200,000 dólares por conducir en estado de ebriedad (tercera ofensa o más). 20,000...
Accidente con lesiones en FM 507 moviliza a autoridades en Willacy County
Las autoridades confirmaron que se reportaron personas con lesiones, aunque no se han dado más detalles sobre su estado.
Incendio consume barbería en Donna; investigan las causas
Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.
Juicio de Carlos Contreras: Testimonios Clave en el Caso de Asesinato
Juicio: Sigue el juicio de Carlos Contreras con testimonios contradictorios sobre el asesinato en Donna Lake.
Persecución Captada en Cámara: Detención de Indocumentados en Texas
Migrantes: Autoridades de Texas detienen a migrantes indocumentados llevados por menores.
Incidente en Sullivan: Enfrentamiento mortal entre individuo armado y la policía
Sullivan: Un altercado nocturno en Sullivan termina con un hombre muerto tras confrontación con la policía.
Policía de Pharr busca a sospechoso por robo de vehículo
PHARR, Texas — El Departamento de Policía de Pharr solicitó la ayuda de la comunidad para localizar a un sospechoso relacionado con el robo de un vehículo reportado el 30 de agosto de 2025, alrededor de las 9:28 de la mañana, en el área sur de Pharr. El vehículo...
Hombre es acusado de secuestro agravado en Donna; enfrenta fianza de $500,000
DONNA, Texas — Investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo presentaron cargos formales el 19 de septiembre de 2025 contra Michael Contreras, de 27 años, por el delito de secuestro agravado, considerado un delito grave en primer grado. La fianza fue...
Policía de Donna busca a hombre acusado de acoso
DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna solicita el apoyo de la comunidad para localizar a Anthony Ray Ramírez, de 41 años y originario de Weslaco, quien es buscado en relación con una investigación por acoso. De acuerdo con las autoridades, el incidente...
Palmview obtiene $875,000 para mejorar East Goodwin Road
PALMVIEW, Texas – La ciudad de Palmview recibió una subvención de $875,000 del Programa de Reasignación de Recuperación de Desastres de la Oficina General de Tierras (GLO) para financiar un proyecto de infraestructura destinado a mejorar la seguridad y funcionalidad...
Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025
McAllen, TX – El Boys & Girls Clubs of McAllen celebró el logro de Ximena, quien fue reconocida como la Youth of the Year 2025 a nivel nacional por Boys & Girls Clubs of America. La joven participó en la competencia realizada en Los Ángeles, donde se enfrentó...
Chagas: La creciente preocupación en el sur de Texas
Chagas: Aumento de casos de la enfermedad de Chagas genera alarma en la comunidad texana.
Cambios en Examen de Ciudadanía
Ciudadanía estadounidense: Nuevas regulaciones del USCIS endurecen el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, generando inquietud en la comunidad inmigrante.
Juicio de Carlos Contreras: Testimonio clave en el cuarto día
Juicio Carlos Contreras: Testigos revelan detalles impactantes en el juicio por homicidio en Edinburg.
Nuevos detalles un tiroteo registrado en Brownsville
Tiroteo Brownsville: Nuevas imágenes revelan el ataque frente al departamento de policía de Brownsville y la historia del atacante.