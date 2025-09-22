Inicio del Otoño en el Valle del Río Grande

El inicio del otoño llega al Valle del Río Grande con una mezcla de temperaturas cálidas y lluvias persistentes. Este lunes marca un cambio en las condiciones climáticas, con el equinoccio de otoño 2025 trayendo días más cortos y noches más largas. Las temperaturas se mantienen en los bajos 90 grados Fahrenheit, pero se anticipa una ligera caída en los próximos días.

A pesar del inicio del otoño, el calor extremo sigue presente en la región. Durante el fin de semana, las tormentas y el ambiente brumoso fueron protagonistas, y se espera que la probabilidad de lluvia continúe a lo largo de la semana. Las temperaturas podrían llegar nuevamente a los tres dígitos el martes y miércoles, antes de la llegada de un pequeño sistema frontal que podría traer un alivio temporal.

El huracán Gabriel, de categoría 3, se encuentra alejándose de la costa de los Estados Unidos, pero sigue siendo una preocupación . Además, se están monitoreando otras dos áreas de interés en la cuenca del Atlántico .

Dado el tiempo cambiante, se recomienda a los residentes del Valle del Río Grande estar preparados para condiciones de lluvia continua y posibles fluctuaciones de temperatura. Mantener un paraguas a mano será esencial para enfrentar las lluvias diarias previstas.