HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Pronóstico del Tiempo en el Valle del Río Grande: Lluvias Persistentes

Tiempo: Otoño trae cambios climáticos significativos en el sur de Texas con lluvias y temperaturas extremas.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published September 22 2025
Inicio del Otoño en el Valle del Río Grande

El inicio del otoño llega al Valle del Río Grande con una mezcla de temperaturas cálidas y lluvias persistentes. Este lunes marca un cambio en las condiciones climáticas, con el equinoccio de otoño 2025 trayendo días más cortos y noches más largas. Las temperaturas se mantienen en los bajos 90 grados Fahrenheit, pero se anticipa una ligera caída en los próximos días.

A pesar del inicio del otoño, el calor extremo sigue presente en la región. Durante el fin de semana, las tormentas y el ambiente brumoso fueron protagonistas, y se espera que la probabilidad de lluvia continúe a lo largo de la semana. Las temperaturas podrían llegar nuevamente a los tres dígitos el martes y miércoles, antes de la llegada de un pequeño sistema frontal que podría traer un alivio temporal.

El huracán Gabriel, de categoría 3, se encuentra alejándose de la costa de los Estados Unidos, pero sigue siendo una preocupación . Además, se están monitoreando otras dos áreas de interés en la cuenca del Atlántico .

Dado el tiempo cambiante, se recomienda a los residentes del Valle del Río Grande estar preparados para condiciones de lluvia continua y posibles fluctuaciones de temperatura. Mantener un paraguas a mano será esencial para enfrentar las lluvias diarias previstas.


huracán Gabriel lluvias otoño Tiempo Valle del Río Grande
Mas Noticias 48
Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Sep 22, 2025

El Departamento de Policía de Edinburg informó que Charles Parkinson, de 29 años, fue formalmente instruido de cargos ayer y recibió varias fianzas que en conjunto suman 230,000 dólares. 200,000 dólares por conducir en estado de ebriedad (tercera ofensa o más). 20,000...

Policía de Pharr busca a sospechoso por robo de vehículo

Policía de Pharr busca a sospechoso por robo de vehículo

Sep 19, 2025

PHARR, Texas — El Departamento de Policía de Pharr solicitó la ayuda de la comunidad para localizar a un sospechoso relacionado con el robo de un vehículo reportado el 30 de agosto de 2025, alrededor de las 9:28 de la mañana, en el área sur de Pharr. El vehículo...

Policía de Donna busca a hombre acusado de acoso

Policía de Donna busca a hombre acusado de acoso

Sep 19, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna solicita el apoyo de la comunidad para localizar a Anthony Ray Ramírez, de 41 años y originario de Weslaco, quien es buscado en relación con una investigación por acoso. De acuerdo con las autoridades, el incidente...

Palmview obtiene $875,000 para mejorar East Goodwin Road

Palmview obtiene $875,000 para mejorar East Goodwin Road

Sep 19, 2025

PALMVIEW, Texas – La ciudad de Palmview recibió una subvención de $875,000 del Programa de Reasignación de Recuperación de Desastres de la Oficina General de Tierras (GLO) para financiar un proyecto de infraestructura destinado a mejorar la seguridad y funcionalidad...

Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025

Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025

Sep 19, 2025

McAllen, TX – El Boys & Girls Clubs of McAllen celebró el logro de Ximena, quien fue reconocida como la Youth of the Year 2025 a nivel nacional por Boys & Girls Clubs of America. La joven participó en la competencia realizada en Los Ángeles, donde se enfrentó...

Cambios en Examen de Ciudadanía

Cambios en Examen de Ciudadanía

Sep 19, 2025

Ciudadanía estadounidense: Nuevas regulaciones del USCIS endurecen el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, generando inquietud en la comunidad inmigrante.

More From Noticias 48
