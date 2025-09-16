Lluvias Texas: Kimberly Mesa informa sobre las inminentes lluvias y cambios climáticos en el sur de Texas.
Pronóstico del tiempo en el Valle de Texas
El Valle de Texas se prepara para las festividades con un clima variable y eventos de independencia.
Celebraciones y Cambios Climáticos en el Valle de Texas
El Valle de Texas se encuentra en medio de una temporada de celebraciones y cambios climáticos. Mientras los residentes felicitan a sus conacionales por la independencia de México y de Centroamérica, el clima también juega un papel importante en las festividades. Kimberly Mesa nos trae un pronóstico detallado de lo que podemos esperar en los próximos días.
Condiciones del Clima: ¿Fiesta al Aire Libre o Bajo Techo?
La pregunta del día es si el clima permitirá que las celebraciones sean al aire libre o si será mejor quedarse bajo techo. Mesa señala que, independientemente del clima, la celebración continúa. El pronóstico indica que las temperaturas se mantendrán en los bajos 70-80 grados en lugares como McAllen. Sin embargo, hay probabilidades de tormentas y aguaceros, especialmente en áreas costeras como Corpus Christi y el condado de Cameron.
Tendencias Climáticas: Lluvias y Temperaturas
Durante las últimas semanas, el clima ha sido variable con lluvias intermitentes. Las temperaturas han alcanzado los mediados 90s, lo que representa un alivio del calor extremo de tres dígitos que se veía anteriormente. En South Padre Island, se espera que las temperaturas alcancen los mediados 80s, mientras que McAllen verá mínimas nocturnas en los bajos 80s.
Vigilancia de los Trópicos y Pronósticos Futuros
El equipo de meteorología está atento a las áreas de interés en los trópicos. Durante la segunda quincena de septiembre, se espera una vigilancia intensificada en la zona costera de las Carolinas. La probabilidad de lluvia se mantiene alta, especialmente durante el fin de semana, por lo que se recomienda planificar con anticipación.
Recomendaciones para los Residentes
Con el clima impredecible, Mesa recomienda tener siempre un paraguas a la mano. La lluvia es bienvenida, pero es importante estar preparado para los cambios climáticos. Aunque se espera que las temperaturas se mantengan en los mediados 90s, existe la posibilidad de un sistema frontal que podría traer un descenso en el termómetro.
Exempleado del condado de Hidalgo acusado de introducir narcóticos en centro de detención
El monto de la fianza fue fijado en 2,500 dólares por cada cargo.
Hombre muere tras caer en Donna
Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...
Disparos frente a la estación de policía de Brownsville dejan un sospechoso muerto
De acuerdo con la información preliminar, una víctima y su acompañante llegaron a la estación para presentar un reporte en contra de un sospechoso.
Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen
HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...
Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo
DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...
Policía responde a situación activa en Edinburg
Se exhorta a la comunidad a evitar el área y utilizar rutas alternas.
Vigilia en Edinburg: Comunidad Universitaria Recuerda a Charlie Kirk
Charlie Kirk: Estudiantes de UTRGV se reúnen para honrar al cofundador de Turning Point USA en un evento pacífico.
Persecución a inmigrantes: Estrategias y consecuencias bajo la nueva administración
Inmigración: Las redadas y detenciones de inmigrantes indocumentados se intensifican en el sur de Texas.
Fiscal del Condado de Cameron advierte sobre aumento de delitos cometidos por menores
BROWNSVILLE, TEXAS – La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cameron expresó preocupación ante el marcado incremento de la delincuencia juvenil en la región, señalando un repunte en delitos graves cometidos por menores de edad, como homicidios, robos...
Juez declara juicio nulo en caso de estudiante de Donna asesinado en 2020
El tribunal fijó una nueva fecha de inicio del juicio para este lunes, cuando se seleccionará a un nuevo jurado.
Clima Variable en Sur de Texas: ¡Prepárese para un Fin de Semana de Lluvias!
Clima: Se pronostican lluvias intermitentes y temperaturas cálidas para el fin de semana en toda la región del Sur de Texas.
Hombre arrestado en Edinburg tras apuñalamiento derivado de un altercado vial
Posteriormente, alrededor de las 10:20 p.m., oficiales arrestaron a Leobardo Alexis García, de 46 años, en su residencia ubicada en la cuadra 900 de S. 20th Avenue.
Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle
CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región. Los detenidos fueron...
McAllen reconoce al vecindario Windfern como el primer “Community Champion”
MCALLEN, TEXAS – La ciudad de McAllen, a través de la iniciativa McAllen SHINES, reconoció al primer “Community Champion” o Campeón Comunitario, distinción otorgada al vecindario Windfern por su compromiso con la limpieza, el embellecimiento y el orgullo cívico....
Accidente de tres vehículos en la IH 2 deja dos adultos hospitalizados
Las autoridades exhortan a los conductores a utilizar rutas alternas y evitar la zona, ya que se prevén retrasos en el tráfico.
Incendio en vivienda deja varias mascotas muertas en McAllen
Lamentablemente, la mayoría de los animales perecieron a causa del fuego y el humo.