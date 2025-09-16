HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Pronóstico del tiempo en el Valle de TexasEricks Webs DesignEricks Webs Design

El Valle de Texas se prepara para las festividades con un clima variable y eventos de independencia.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 16 2025
Ad Placeholder

Celebraciones y Cambios Climáticos en el Valle de Texas

El Valle de Texas se encuentra en medio de una temporada de celebraciones y cambios climáticos. Mientras los residentes felicitan a sus conacionales por la independencia de México y de Centroamérica, el clima también juega un papel importante en las festividades. Kimberly Mesa nos trae un pronóstico detallado de lo que podemos esperar en los próximos días.

Condiciones del Clima: ¿Fiesta al Aire Libre o Bajo Techo?

La pregunta del día es si el clima permitirá que las celebraciones sean al aire libre o si será mejor quedarse bajo techo. Mesa señala que, independientemente del clima, la celebración continúa. El pronóstico indica que las temperaturas se mantendrán en los bajos 70-80 grados en lugares como McAllen. Sin embargo, hay probabilidades de tormentas y aguaceros, especialmente en áreas costeras como Corpus Christi y el condado de Cameron.

Tendencias Climáticas: Lluvias y Temperaturas

Durante las últimas semanas, el clima ha sido variable con lluvias intermitentes. Las temperaturas han alcanzado los mediados 90s, lo que representa un alivio del calor extremo de tres dígitos que se veía anteriormente. En South Padre Island, se espera que las temperaturas alcancen los mediados 80s, mientras que McAllen verá mínimas nocturnas en los bajos 80s.

Vigilancia de los Trópicos y Pronósticos Futuros

El equipo de meteorología está atento a las áreas de interés en los trópicos. Durante la segunda quincena de septiembre, se espera una vigilancia intensificada en la zona costera de las Carolinas. La probabilidad de lluvia se mantiene alta, especialmente durante el fin de semana, por lo que se recomienda planificar con anticipación.

Recomendaciones para los Residentes

Con el clima impredecible, Mesa recomienda tener siempre un paraguas a la mano. La lluvia es bienvenida, pero es importante estar preparado para los cambios climáticos. Aunque se espera que las temperaturas se mantengan en los mediados 90s, existe la posibilidad de un sistema frontal que podría traer un descenso en el termómetro.

Pronóstico del tiempo en el Valle de Texas: Cambios climáticos y celebraciones de independencia
Celebraciones clima independencia Pronóstico del Tiempo Valle de Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Hombre muere tras caer en Donna

Hombre muere tras caer en Donna

Sep 16, 2025

Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...

Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

Sep 16, 2025

HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...

Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Sep 16, 2025

DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...

Ad Placeholder
Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Sep 12, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región. Los detenidos fueron...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder