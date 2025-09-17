Pronóstico del Tiempo en el Sur de Texas: Lluvias y Tormentas se Aproximan

HOY

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 17 2025
Lluvias y Tormentas en el Sur de Texas

El sur de Texas se prepara para un cambio significativo en el clima con la llegada de lluvias y tormentas que afectarán diversas ciudades de la región. Kimberly Meza, experta en meteorología, informa que los cielos se encuentran nublados y que la posibilidad de precipitaciones es alta. Los habitantes deben estar preparados con sus paraguas a mano.

Condiciones Actuales y Pronóstico

El ambiente se describe como caliente y bochornoso, con vientos procedentes del noreste, especialmente en el sur del condado de Hidalgo. Las tormentas más severas se dirigen hacia áreas como Monte Alto, Elsa, Sebastian, La Feria, Raymondville y Edinburg. Es importante que los conductores y peatones tomen precauciones adicionales debido a las condiciones lluviosas.

Temperaturas y Cambios Estacionales

Actualmente, las temperaturas altas se mantienen alrededor de los 80 grados Fahrenheit, un descenso de los habituales 90 grados, lo que indica la proximidad del otoño. Esta noche, en McAllen, se espera una temperatura de 82 grados con vientos del este.

Observaciones en los Trópicos

En la cuenca del Atlántico, la tormenta tropical Gabriel ha sido detectada, aunque su trayectoria parece mantenerse alejada de las costas. Sin embargo, es crucial seguir atentos a futuras actualizaciones debido a las áreas de interés que podrían desarrollarse.

Recomendaciones para la Comunidad

Kimberly Meza aconseja a la comunidad mantener sus paraguas a mano y seguir las actualizaciones meteorológicas en los noticieros locales, ya que el clima puede cambiar rápidamente. La llegada del otoño promete un ambiente más agradable, alejándose del calor y la humedad intensos.

Hombre muere tras caer en Donna

Hombre muere tras caer en Donna

Sep 16, 2025

Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...

Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

Sep 16, 2025

HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...

Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Sep 16, 2025

DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Sep 12, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región. Los detenidos fueron...

