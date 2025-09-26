Pronóstico del Tiempo en el Sur de Texas: Lluvias Disminuyen y Regresa el Calor

Despejándose el Cielo en el Sur de Texas

La reciente actividad de lluvias en el sur de Texas ha comenzado a disminuir, según el último reporte del tiempo. Durante la tarde, las lluvias afectaron principalmente el condado Willacy y el condado Cameron, moviéndose hacia el norte. Sin embargo, la tormenta eléctrica severa que se había presentado ya ha expirado, dejando cielos más despejados.

Condiciones Actuales y Pronóstico

Actualmente, las lluvias moderadas persisten en áreas como Raymondville y algunas ciudades del condado Hidalgo. A pesar de la actividad de lluvias, las temperaturas han permanecido altas, alcanzando los 98 grados en McAllen. En otras ciudades como Mission y Río Grande City, el calor también se ha sentido intensamente con temperaturas alrededor de los 96 grados.

El viento ha estado más activo en áreas que sufrieron la tormenta, con velocidades de hasta 15 millas por hora en ciudades como Weslaco y Harlingen. Afortunadamente, el riesgo de tiempo severo para mañana ha sido eliminado para la mayoría del sur de Texas, gracias a un sistema de alta presión que está proporcionando estabilidad.

Pronóstico para el Resto de la Semana

Para el día de mañana, las temperaturas se mantendrán en los 95 grados con cielos parcialmente nublados, predominando el sol durante el día. Las condiciones se esperan favorables para aquellos que viajen a través del estado, con ciudades como San Antonio, Austin, Houston y Dallas experimentando un clima estable.

El fin de semana promete ser cálido y soleado, con cielos despejados continuando hasta el inicio de la próxima semana. Los residentes pueden esperar un clima mayormente favorable durante los próximos días.