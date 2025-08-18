Pronóstico del Tiempo en el Sur de Texas: Calor Extremo y Posibles Lluvias

En el sur de Texas, se espera una semana llena de intensas temperaturas y posible actividad lluviosa. Después de un fin de semana caluroso, las condiciones climáticas continúan siendo extremas, con temperaturas que alcanzan los tres dígitos.

Las altas temperaturas, que han estado presentes desde el fin de semana, continuarán afectando la región durante los próximos días. Según el pronóstico, se espera que el termómetro marque hasta 39 grados Celsius en Reynosa, Tamaulipas, y 37 en Matamoros y Río Bravo. Mientras tanto, la Isla del Padre experimentará temperaturas en los altos 80. Las condiciones actuales muestran cielos mayormente despejados, aunque no se descartan lluvias en áreas costeras, especialmente en los condados Cameron y Willacy.

El huracán Erin, que ha alcanzado la categoría 5, ha causado estragos en las islas del Caribe y ahora se dirige hacia el este de Florida. Aunque su impacto directo en Texas no es inminente, es crucial mantenerse informados sobre el desarrollo de este fenómeno.

Recomendaciones para el Público

Con temperaturas tan altas, es fundamental que la población tome precauciones para evitar golpes de calor. Se recomienda mantenerse hidratado y portar un paraguas debido a la probabilidad de lluvias, que podrían alcanzar un 50% el jueves. Además, es importante revisar el estado de los vehículos, especialmente después de las tormentas que afectaron el sur del condado de Hidalgo el viernes pasado.

Para aquellos con niños que han regresado a clases, es crucial recordar que agosto suele ser el mes más caluroso. Por ello, es esencial proteger a los más vulnerables, incluidos los animales domésticos.