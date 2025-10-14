El Tiempo en el Valle del Río Grande

El tiempo en el Valle del Río Grande se presenta nublado y bochornoso esta semana, con temperaturas que rondan los 85 grados Fahrenheit en McAllen y algo más frescas hacia el sur del condado de Hidalgo. La dirección variable de los vientos, que provienen del norte y el este, contribuye al ambiente cargado de humedad.

Las lluvias han comenzado a hacer acto de presencia en varias zonas, incluyendo Palmview, Mission, Weslaco, Matamoros y Reynosa, Tamaulipas. Se espera que estas precipitaciones continúen a lo largo de las próximas horas, con la posibilidad de tormentas más intensas provenientes de la zona costera e impactando el condado de Hidalgo a partir de las 2 de la tarde.

Aunque las condiciones meteorológicas actuales pueden parecer rutinarias, no se debe olvidar que seguimos en plena temporada de huracanes. Actualmente, la tormenta tropical Lorenzo está presente en los trópicos, con ráfagas de viento que alcanzan las 58 mph. Se continúa monitoreando su trayectoria para prever cualquier impacto en la región.

Para los próximos días, se espera un ambiente fresco durante las primeras horas de la mañana y la noche. Es recomendable no olvidar el paraguas, ya que las lluvias persistirán en la región. Las temperaturas nocturnas en McAllen descenderán a 78 grados, proporcionando un ambiente más despejado.