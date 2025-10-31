Pronóstico del Tiempo: Condiciones Favorables para Halloween en el Valle de Texas

Tarot: Exploramos el fascinante mundo del tarot y la curación psíquica con Camila Peña.
Pronóstico del Tiempo: Condiciones Favorables para Halloween en el Valle de TexasEricks Webs DesignEricks Webs Design
Tiempo: El clima en el Valle de Texas se mantiene despejado y fresco, ideal para las festividades de Halloween.
Introducción
El clima juega un papel crucial en las festividades al aire libre, y este Halloween no es la excepción. Los residentes del Valle de Texas pueden esperar condiciones climáticas ideales para sus celebraciones, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables.
Condiciones Actuales en el Valle de Texas
En la ciudad de McAllen, el termómetro marca 83 grados, pero la sensación térmica se percibe entre los 78 a 80 grados, brindando un ambiente fresco y agradable. Este clima se extiende desde el condado de Cameron hasta el condado de Hidalgo. En Río Grande City, las condiciones son similares, con vientos que se mantienen calmos entre 4 y 7 millas por hora.
Más al norte, en Harlingen y Raymondville, los vientos alcanzan hasta 10 millas por hora. Los vientos del sur sureste están comenzando a regresar, lo que podría elevar ligeramente las temperaturas durante el fin de semana.
Pronóstico para Halloween y el Fin de Semana
Para la noche de Halloween, se esperan temperaturas mínimas de 69 grados alrededor de las 10 de la noche, con vientos de hasta 8 millas por hora. El pronóstico para el sábado muestra un aumento en las temperaturas, alcanzando los 89 grados a las 5 de la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán a 64 grados.
Se anticipa la llegada de un nuevo frente frío al norte del estado, lo que podría traer lluvias a algunas ciudades del sur de Texas. Sin embargo, el cielo despejado y soleado continuará predominando en la región.
Conclusión
En resumen, el clima en el Valle de Texas promete ser favorable para las actividades de Halloween, con cielos despejados y temperaturas agradables. Es el momento perfecto para disfrutar de las festividades al aire libre.
Violencia Doméstica: Policía de Alton busca a sospechosos de homicidio
Violencia doméstica: La policía de Alton investiga dos incidentes conectados que resultaron en un homicidio y una orden de arresto.
Accidente en Edinburg deja un hombre lesionado
EDINBURG, Texas – La noche del miércoles 30 de octubre de 2025, alrededor de las 8:06 p.m., oficiales del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un accidente vial mayor en la carretera lateral norte de la I-69C, cerca de la intersección con Trenton Road....
Aviso de seguridad en Ringgold Middle School tras falsa alarma de incendio
La escuela reiteró su compromiso de mantener informada a la comunidad con transparencia y responsabilidad, agradeciendo a padres, estudiantes y personal por su comprensión y apoyo continuo.
Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados
Ambos incidentes están relacionados y son investigados por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Alton, con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.
Policía de McAllen busca a sospechoso acusado de agresión sexual agravada
El Departamento de Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Mario Arturo Pérez Larrondo, acusado de agresión sexual agravada contra una persona menor de 14 años.
UTSA y UTRGV se enfrentarán en 2026 en el Alamodome
El encuentro está programado para el 5 de septiembre de 2026 y se disputará en el Alamodome, en San Antonio.
Halloween: Recomendaciones de seguridad para padres en la noche de brujas
Autoridades emiten consejos para garantizar la seguridad de los niños durante Halloween.
Robo de Auto en Edinburg: Autoridades Buscan Información
La policía solicita la ayuda del público para identificar a una persona de interés tras el robo de un vehículo en la avenida Nolana.
Seguridad en Halloween: Preocupaciones y precauciones para familias en Texas
Familias de Texas se preparan para Halloween mientras aumentan las preocupaciones sobre la seguridad en los vecindarios.
Acusaciones de ICE en Brownsville: Ciudadano enfrenta cargos por agresión
ICE: Un residente de Peñitas se declara culpable de agredir a un oficial federal durante una redada en Harlingen.
Alerta de estafa: correo falso de “Notificación de Auditoría e Investigación del IRS”
EE.UU - El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que circulan bajo el título “Notification of IRS Audit & Investigation”. Los mensajes engañosos instruyen a los destinatarios a descargar archivos “seguros”,...
CBP decomisa más de 160 especies de reptiles y arácnidos en puente internacional Anzaldúas
El decomiso ocurrió el 22 de octubre cuando agentes que realizaban inspecciones de salida detectaron una camioneta Toyota color plata que intentaba cruzar hacia Reynosa.
Problemas en aeropuertos de EE.UU. por cierre de Gobierno
Cierre de gobierno: El cierre gubernamental afecta vuelos y empleados federales, causando retrasos y escasez de personal.
Cambios Importantes en el Pago de Trámites Migratorios del USCIS
USCIS: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. elimina pagos en efectivo y cheques, generando controversia.
Accidente Mortal en Brownsville: Carreras Clandestinas Cobran Otra Víctima
Accidente mortal: Un hombre de 27 años fallece en accidente de tráfico mientras presuntamente participaba en carreras ilegales en Brownsville.
PSJA T-STEM ECHS Recibe Distinción como Lone Star Ribbon School 2025
La designación Lone Star Ribbon School, anteriormente parte del programa nacional Blue Ribbon Schools, ahora es una iniciativa estatal que reconoce a escuelas con excelencia académica, instrucción innovadora y preparación universitaria.