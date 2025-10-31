HOY

Pronóstico del Tiempo: Condiciones Favorables para Halloween en el Valle de Texas

Tiempo: El clima en el Valle de Texas se mantiene despejado y fresco, ideal para las festividades de Halloween.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 31 2025
Introducción

El clima juega un papel crucial en las festividades al aire libre, y este Halloween no es la excepción. Los residentes del Valle de Texas pueden esperar condiciones climáticas ideales para sus celebraciones, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables.

Condiciones Actuales en el Valle de Texas

En la ciudad de McAllen, el termómetro marca 83 grados, pero la sensación térmica se percibe entre los 78 a 80 grados, brindando un ambiente fresco y agradable. Este clima se extiende desde el condado de Cameron hasta el condado de Hidalgo. En Río Grande City, las condiciones son similares, con vientos que se mantienen calmos entre 4 y 7 millas por hora.

Más al norte, en Harlingen y Raymondville, los vientos alcanzan hasta 10 millas por hora. Los vientos del sur sureste están comenzando a regresar, lo que podría elevar ligeramente las temperaturas durante el fin de semana.

Pronóstico para Halloween y el Fin de Semana

Para la noche de Halloween, se esperan temperaturas mínimas de 69 grados alrededor de las 10 de la noche, con vientos de hasta 8 millas por hora. El pronóstico para el sábado muestra un aumento en las temperaturas, alcanzando los 89 grados a las 5 de la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán a 64 grados.

Se anticipa la llegada de un nuevo frente frío al norte del estado, lo que podría traer lluvias a algunas ciudades del sur de Texas. Sin embargo, el cielo despejado y soleado continuará predominando en la región.

Conclusión

En resumen, el clima en el Valle de Texas promete ser favorable para las actividades de Halloween, con cielos despejados y temperaturas agradables. Es el momento perfecto para disfrutar de las festividades al aire libre.




