Pronóstico del tiempo con María PérezEricks Webs DesignEricks Webs Design
Aquí te mostramos las condiciones del tiempo más relevantes para nuestra región. Mantente informado con el pronóstico actualizado, alertas meteorológicas y cambios climáticos más importantes del día. Con el reporte de María Pérez, te presentamos el clima de manera clara y confiable para que planifiques tus actividades con anticipación. ¡Acompáñanos y revisa el clima de […]
Aquí te mostramos las condiciones del tiempo más relevantes para nuestra región. Mantente informado con el pronóstico actualizado, alertas meteorológicas y cambios climáticos más importantes del día. Con el reporte de María Pérez, te presentamos el clima de manera clara y confiable para que planifiques tus actividades con anticipación. ¡Acompáñanos y revisa el clima de hoy!
Pronóstico del tiempo con María Pérez
Aquí te mostramos las condiciones del tiempo más relevantes para nuestra región. Mantente informado con el pronóstico actualizado, alertas meteorológicas y cambios climáticos más importantes del día. Con el reporte de María Pérez, te presentamos el clima de manera...
Comunidad de Weslaco lamenta la muerte de la estudiante Larissa Rodríguez
Weslaco, TX — La comunidad del distrito escolar Weslaco ISD se encuentra de luto tras el fallecimiento de Larissa Rodríguez, una destacada estudiante de Weslaco High School reconocida por su liderazgo, dedicación y espíritu comunitario. En un comunicado oficial, la...
Ciudad de Harlingen organiza jornada de limpieza “Clutter Clear Out”
El evento tiene como objetivo ayudar a los ciudadanos a deshacerse de objetos voluminosos o difíciles de eliminar, promoviendo un entorno más limpio y saludable para toda la comunidad.
SpaceX impulsa crecimiento económico en Cameron County tras mover su sede corporativa a Texas
Cameron County, Texas – Autoridades del condado destacaron el impacto económico sin precedentes que SpaceX ha generado en la región tras la expansión de operaciones en Starbase, Boca Chica, y la reciente reubicación de su sede corporativa desde Hawthorne, California,...
Una persona resulta herida en accidente de dos vehículos
Un accidente entre dos vehículos se registró la mañana de hoy, aproximadamente a las 9:55 a.m., dejando como saldo una persona con heridas leves, quien fue transportada a un centro médico para recibir atención. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el...
Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente
Donna, TX –Un lamentable accidente vial ocurrido la tarde del martes dejó como saldo la muerte de un adolescente de 16 años y varios heridos, según informó el Departamento de Policía de Donna. El incidente se registró el martes 21 de octubre, alrededor de las 5:33...
Reparto gratuito de frutas y verduras en Sullivan City el 23 de Octubre
Sullivan City, TX – El Banco de Alimentos del Valle del Río Grande (Food Bank RGV) estará realizando una distribución móvil gratuita de productos frescos el próximo miércoles 23 de octubre, en la ciudad de Sullivan City. El evento se llevará a cabo de 9:00 a.m. a...
Aviso de interrupción del servicio de agua en Edinburg por reparaciones
Edinburg, TX – El Servicio de Agua de Edinburg informó que este miércoles 22 de octubre se realizará una interrupción temporal del suministro de agua en varias zonas de la ciudad debido a trabajos de mantenimiento y reparación de la red hidráulica. La suspensión del...
Bomberos de San Benito controlan incendio de pastizal cerca de una vivienda
Se recomienda a la comunidad mantener precaución con fuegos al aire libre para prevenir incidentes similares.
Accidente en Donna deja a tres personas hospitalizadas
DONNA, TEXAS – Un accidente vehicular se registró este martes sobre la Expressway 83, a la altura de Goolie Road, en la ciudad de Donna. El choque involucró a dos vehículos y dejó como resultado tres personas gravemente heridas, incluyendo dos menores de edad y un...
Publix retira helado de vainilla por contener alérgeno no declarado
Publix Super Markets anunció el retiro voluntario de uno de sus productos de helado debido a la posible presencia de huevo no declarado, lo que representa un riesgo para personas con alergias alimentarias.
Seguridad en Autobuses Escolares: Autoridades del Valle de Río Grande promueven conciencia
Campaña para prevenir accidentes con autobuses escolares en el Valle de Río Grande.
Docente de IDEA es puesto en licencia administrativa tras arresto fuera del campus
Brownsville, TX – Un miembro del personal de la escuela IDEA Frontier fue arrestado recientemente fuera del campus escolar, según informó la directora de la institución, Mrs. D. Cordova, a través de una carta enviada a las familias el 20 de octubre de 2025. En la...
Mujer de Mission declarada culpable de asalto sexual contra menor; sentenciada a 40 años
EDINBURG, Texas – Un jurado del condado Hidalgo encontró culpable a Patricia Méndez, de 50 años y residente de Mission, por indecencia con un menor y dos cargos de asalto sexual contra un menor. El veredicto se emitió el 16 de octubre de 2025, y más tarde ese mismo...
Accidente mayor provoca cierre temporal de East Expressway 83 en McAllen
De acuerdo con las autoridades, el tráfico fue desviado hacia la salida de Cesar Chavez Road mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Los conductores enfrentaron demoras y se les recomendó buscar rutas alternas hasta que se restableciera el paso normal.
Hombre de Laredo declarado culpable de asalto sexual agravado contra menor; sentenciado a 40 años de prisión
El caso fue procesado en la Corte de Distrito 398 del Condado Hidalgo, bajo la supervisión del Honorable juez L. Keno Vasquez.