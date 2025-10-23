Pronóstico del tiempo con María Pérez

HOY

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 23 2025
Aquí te mostramos las condiciones del tiempo más relevantes para nuestra región. Mantente informado con el pronóstico actualizado, alertas meteorológicas y cambios climáticos más importantes del día. Con el reporte de María Pérez, te presentamos el clima de manera clara y confiable para que planifiques tus actividades con anticipación. ¡Acompáñanos y revisa el clima de hoy!

Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente

Accidente en Donna deja a tres personas hospitalizadas

Oct 22, 2025

DONNA, TEXAS – Un accidente vehicular se registró este martes sobre la Expressway 83, a la altura de Goolie Road, en la ciudad de Donna. El choque involucró a dos vehículos y dejó como resultado tres personas gravemente heridas, incluyendo dos menores de edad y un...

Accidente mayor provoca cierre temporal de East Expressway 83 en McAllen

Accidente mayor provoca cierre temporal de East Expressway 83 en McAllen

Oct 21, 2025

De acuerdo con las autoridades, el tráfico fue desviado hacia la salida de Cesar Chavez Road mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Los conductores enfrentaron demoras y se les recomendó buscar rutas alternas hasta que se restableciera el paso normal.

Arresto en el puente de Donna por disturbios y evasión de arresto

Arresto en el puente de Donna por disturbios y evasión de arresto

DONNA, TEXAS - El lunes 20 de octubre de 2025, alrededor de las 11:45 a. m., la policía de Donna respondió a un incidente en el puente internacional de la ciudad que involucró a una conductora agresiva. Una oficial del Departamento de Policía de Donna observó un...

