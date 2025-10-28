Pronóstico del tiempo: Cambios drásticos en el Valle de Texas y Tamaulipas

HOY

Entravision Communications
By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 28 2025
El Valle de Texas y la región fronteriza de Tamaulipas están a punto de experimentar un cambio climático significativo con la llegada de un frente frío. Este fenómeno traerá un descenso notorio en las temperaturas, ofreciendo un respiro de las condiciones cálidas que han prevalecido hasta ahora.

Cambio en las Condiciones Climáticas

Hasta el momento, el Valle de Texas ha estado bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas alcanzando los 97 grados Fahrenheit. Sin embargo, el inminente frente frío promete transformar este panorama, llevando las temperaturas máximas a un rango más fresco de 80 grados para el miércoles. Este cambio será aún más notable en ciudades como Dallas, San Antonio y Houston, donde se esperan máximas entre 62 y 67 grados.

Impacto del Frente Frío

El frente frío no solo traerá temperaturas más bajas, sino también un incremento en la velocidad del viento, especialmente en el Condado de Cameron, donde se han registrado velocidades de 10 a 12 millas por hora. Este fenómeno, junto con una baja en la humedad, ha llevado a las autoridades a emitir un aviso por probabilidad de incendios, instando a la población a tomar precauciones.

Recomendaciones y Precauciones

Se recomienda a los residentes que preparen ropa adecuada para el clima más fresco, especialmente para los niños y las personas de la tercera edad. Además, se aconseja tener precaución con los fuegos en el hogar debido al riesgo elevado de incendios.

Condiciones para el Fin de Semana

Aunque el clima fresco se mantendrá hasta el viernes, se anticipa un regreso a las temperaturas más cálidas para el fin de semana, con máximas nuevamente en los 90 grados. Es un recordatorio de que, a pesar del frente frío, el clima del sur de Texas puede ser impredecible.

frente frío Pronóstico del Tiempo Tamaulipas temperaturas Valle de Texas
