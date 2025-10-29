Impacto del cierre de gobierno en los Aeropuertos

El reciente cierre de gobierno en Estados Unidos ha tenido un efecto significativo en los aeropuertos del país, generando preocupaciones tanto para los viajeros como para los empleados federales. Una de las áreas más afectadas es la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), donde muchos trabajadores han comenzado a reportarse como enfermos debido a la falta de pago.

Retrasos Aéreos y Escasez de Personal

Este lunes, se registraron más de 7,400 vuelos retrasados en todo el país, según el sitio web Flightaware. El cierre ha llevado a que varios empleados federales, incluidos los de la TSA, reciban sus cheques con cero dólares, lo que ha motivado a algunos a ausentarse del trabajo por enfermedad. Esta situación ha creado una escasez de personal que podría empeorar si el cierre se prolonga.

Declaraciones de la TSA

La TSA ha indicado que, aunque la mayoría de sus operaciones a nivel nacional se mantienen mínimamente afectadas, es posible que se produzcan retrasos ocasionales en ciertos puntos de control de seguridad. La prolongación del cierre aumentará el impacto negativo sobre el personal de la TSA, que enfrenta gastos sin recibir remuneración.

Consejos para los Viajeros

Ante esta situación, se recomienda a los viajeros monitorear sus vuelos constantemente y llegar con anticipación al aeropuerto para evitar inconvenientes. La paciencia y comprensión del público son cruciales, ya que los oficiales de la TSA están obligados a trabajar sin compensación en este momento crítico.