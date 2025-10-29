HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Problemas en aeropuertos de EE.UU. por cierre de GobiernoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Cierre de gobierno: El cierre gubernamental afecta vuelos y empleados federales, causando retrasos y escasez de personal.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 29 2025
Ad Placeholder

Impacto del cierre de gobierno en los Aeropuertos

El reciente cierre de gobierno en Estados Unidos ha tenido un efecto significativo en los aeropuertos del país, generando preocupaciones tanto para los viajeros como para los empleados federales. Una de las áreas más afectadas es la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), donde muchos trabajadores han comenzado a reportarse como enfermos debido a la falta de pago.

Retrasos Aéreos y Escasez de Personal

Este lunes, se registraron más de 7,400 vuelos retrasados en todo el país, según el sitio web Flightaware. El cierre ha llevado a que varios empleados federales, incluidos los de la TSA, reciban sus cheques con cero dólares, lo que ha motivado a algunos a ausentarse del trabajo por enfermedad. Esta situación ha creado una escasez de personal que podría empeorar si el cierre se prolonga.

Declaraciones de la TSA

La TSA ha indicado que, aunque la mayoría de sus operaciones a nivel nacional se mantienen mínimamente afectadas, es posible que se produzcan retrasos ocasionales en ciertos puntos de control de seguridad. La prolongación del cierre aumentará el impacto negativo sobre el personal de la TSA, que enfrenta gastos sin recibir remuneración.

Consejos para los Viajeros

Ante esta situación, se recomienda a los viajeros monitorear sus vuelos constantemente y llegar con anticipación al aeropuerto para evitar inconvenientes. La paciencia y comprensión del público son cruciales, ya que los oficiales de la TSA están obligados a trabajar sin compensación en este momento crítico.

"TSA aeropuertos cierre de gobierno empleados federales retrasos de vuelos
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado

Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado

Oct 28, 2025

Condado Cameron, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron advierte a la comunidad sobre una nueva estafa telefónica. Según reportes recientes, individuos están llamando a residentes haciéndose pasar por oficiales de la ley y solicitando pagos por supuesta...

Ad Placeholder
Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen

Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen

Oct 27, 2025

El Departamento de Policía de Harlingen informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con la muerte de una persona localizada a inicios de semana. De acuerdo con autoridades, el hallazgo ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 en el área de la cuadra...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder