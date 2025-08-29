HOY

McAllen: La ciudad de McAllen refuerza regulaciones para combatir el consumo de alcohol en menores.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 29 2025
MCALLEN, TEXAS – La reciente reunión en el ayuntamiento de McAllen reunió a residentes, dueños de bares y funcionarios locales para abordar la creciente preocupación sobre el consumo de alcohol por menores. La ciudad, junto con la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas (TABC), se prepara para implementar medidas más estrictas tras los incidentes recientes.

El pasado 23 de agosto, un video de una pelea en la calle 17 desató controversia, resultando en el arresto de Alexander André Flores, de 17 años, y Sergio Contreras Sandoval, de 18 años. Flores fue señalado como el presunto agresor en el disturbio que afectó a una oficial de la policía de McAllen.

El alcalde Javier Villalobos anunció que la ciudad comenzará a presentar demandas contra los negocios que incumplan las regulaciones, especialmente aquellos que venden alcohol a menores de 21 años. “Si no se regulan, si venden alcohol a menores, entonces los cerramos”, afirmó el alcalde.

Jason Zúñiga, dueño de un mini bar, reconoce que el problema del consumo de alcohol en menores no es nuevo, pero ve positivamente los esfuerzos por reforzar la atención en los códigos y regulaciones. “Es un buen comienzo”, comentó Zúñiga, aunque admite que no espera cambios inmediatos.

Para reforzar estas medidas, el alcalde Villalobos también ha instado a los dueños de negocios del centro de McAllen a no permitir la entrada de menores de 21 años. La colaboración y el cumplimiento de las regulaciones son vistos como pasos clave para abordar este problema de larga data.

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

Aug 27, 2025

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

