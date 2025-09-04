HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.Ericks Webs DesignEricks Webs Design

VALLE DE TEXAS – Septiembre marca un momento crítico para concienciar sobre un tema que sigue siendo un tabú en muchos sectores: el suicidio. Este mes está dedicado a la prevención del suicidio, y las cifras reveladas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) son un llamado urgente a la […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 04 2025
Ad Placeholder

VALLE DE TEXAS – Septiembre marca un momento crítico para concienciar sobre un tema que sigue siendo un tabú en muchos sectores: el suicidio. Este mes está dedicado a la prevención del suicidio, y las cifras reveladas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) son un llamado urgente a la acción. Según los datos de 2020, más de 49.400 personas murieron por suicidio en Estados Unidos, una cifra que resuena con una gravedad estremecedora en la sociedad.

El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 12 a 17 años, y alrededor de uno de cada seis estudiantes de secundaria ha considerado seriamente un plan de suicidio. Esto subraya la necesidad de una intervención temprana y un diálogo abierto sobre salud mental.

Es vital que las personas estén informadas sobre las señales que pueden indicar pensamientos suicidas. Estas pueden incluir sentimientos de desesperanza, sentirse como una carga, o experimentar un dolor emocional o físico insoportable. Cambios en el comportamiento, como un aumento en el consumo de alcohol o drogas, agresividad, o alteraciones en los patrones de sueño, también pueden ser indicativos.

Durante estos momentos críticos, las líneas de ayuda como Crisis Textline ofrecen apoyo ininterrumpido. Cualquiera puede enviar un mensaje al número 741741 para recibir asistencia inmediata y confidencial. La disponibilidad de estas líneas es un recurso crucial para quienes están en momentos de crisis.

CDC Estados Unidos jóvenes prevención del suicidio salud mental
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.

Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.

Sep 4, 2025

VALLE DE TEXAS - Septiembre marca un momento crítico para concienciar sobre un tema que sigue siendo un tabú en muchos sectores: el suicidio. Este mes está dedicado a la prevención del suicidio, y las cifras reveladas por los Centros para el Control y la Prevención de...

Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville

Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville

Sep 4, 2025

Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas...

Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa

Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa

Sep 4, 2025

ELSA, Texas – El 2 de septiembre de 2025, agentes del Departamento de Policía de Elsa respondieron al bloque 900 de la calle Extrumberto Solis, en el autocine Koko Loco, luego de que un ciudadano reconociera a dos hombres señalados en una publicación anterior en redes...

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder