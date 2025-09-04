Con estas medidas, Edinburg CISD busca reconocer el trabajo de su personal y asegurar la retención de talento educativo en la región.
Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.Ericks Webs DesignEricks Webs Design
VALLE DE TEXAS – Septiembre marca un momento crítico para concienciar sobre un tema que sigue siendo un tabú en muchos sectores: el suicidio. Este mes está dedicado a la prevención del suicidio, y las cifras reveladas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) son un llamado urgente a la […]
VALLE DE TEXAS – Septiembre marca un momento crítico para concienciar sobre un tema que sigue siendo un tabú en muchos sectores: el suicidio. Este mes está dedicado a la prevención del suicidio, y las cifras reveladas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) son un llamado urgente a la acción. Según los datos de 2020, más de 49.400 personas murieron por suicidio en Estados Unidos, una cifra que resuena con una gravedad estremecedora en la sociedad.
El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 12 a 17 años, y alrededor de uno de cada seis estudiantes de secundaria ha considerado seriamente un plan de suicidio. Esto subraya la necesidad de una intervención temprana y un diálogo abierto sobre salud mental.
Es vital que las personas estén informadas sobre las señales que pueden indicar pensamientos suicidas. Estas pueden incluir sentimientos de desesperanza, sentirse como una carga, o experimentar un dolor emocional o físico insoportable. Cambios en el comportamiento, como un aumento en el consumo de alcohol o drogas, agresividad, o alteraciones en los patrones de sueño, también pueden ser indicativos.
Durante estos momentos críticos, las líneas de ayuda como Crisis Textline ofrecen apoyo ininterrumpido. Cualquiera puede enviar un mensaje al número 741741 para recibir asistencia inmediata y confidencial. La disponibilidad de estas líneas es un recurso crucial para quienes están en momentos de crisis.
- Edinburg CISD aprueba nuevo plan de compensación para el ciclo 2025-2026
- Fiscal de distrito de Cameron, Luis V. Saenz, es reconocido por la DEA
- Sospechoso de homicidio arrestado en Brownsville
- Incendio en Mission: Pareja de la tercera edad busca apoyo para reconstruir su hogar
- Trabajadores hispanos: Temor a redadas impacta la construcción en el Valle
Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.
VALLE DE TEXAS - Septiembre marca un momento crítico para concienciar sobre un tema que sigue siendo un tabú en muchos sectores: el suicidio. Este mes está dedicado a la prevención del suicidio, y las cifras reveladas por los Centros para el Control y la Prevención de...
Se registra presencia de ICE en Mission
La situación continúa bajo investigación.
Residente de Brownsville sentenciado a 46 meses de prisión por facilitar exportación ilegal de armas a México
Kenji Daniel Juárez se declaró culpable el pasado 23 de abril de haber recibido, ocultado, comprado, vendido y facilitado el transporte, asi como la venta de armas de fuego y cargadores de municiones con destino a México.
Arresto por robo mediante engaño en Rancho Viejo
El arrestado fue identificado como Carlos Alejandro Treviño, quien fue detenido el pasado 31 de julio del 2025.
Abbott ordena a DPS reforzar aplicación de requisito de inglés para choferes comerciales
AUSTIN, Texas – El gobernador Greg Abbott instruyó al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) a aplicar de manera estricta los requisitos de dominio del idioma inglés establecidos por la Administración Federal de Seguridad de...
Aseguran más de 13 millones de dólares en metanfetaminas en el Puente Internacional de Pharr
PHARR, Texas – Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron un cargamento de metanfetamina valuado en más de 13.2 millones de dólares en las instalaciones de carga del...
Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville
Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas...
Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa
ELSA, Texas – El 2 de septiembre de 2025, agentes del Departamento de Policía de Elsa respondieron al bloque 900 de la calle Extrumberto Solis, en el autocine Koko Loco, luego de que un ciudadano reconociera a dos hombres señalados en una publicación anterior en redes...
Mission Resource Center ofrece asistencia alimentaria a familias de Mission
MISSION, Texas – El Mission Resource Center, en colaboración con el Food Bank of the Rio Grande Valley, anunció la disponibilidad de asistencia alimentaria para las familias que enfrentan dificultades económicas. Como parte del Programa de Asistencia Alimentaria de...
Incendio en La Grulla es contenido rápidamente; no se reportan heridos graves
LA GRULLA, Texas – Oficiales y personal de primeros auxilios respondieron esta mañana a un incendio en la calle Benito. Según el propietario de la vivienda, una cocina de gas recién instalada se incendió y afectó parte de la estructura. El oficial Treviño actuó...
Autobús escolar de Edinburg CISD se ve involucrado en accidente; estudiantes resultan ilesos
Los ocupantes del automóvil fueron trasladados a un hospital local por personal de EMS, a solicitud propia.
Empleado de bar arrestado tras apuñalar a cliente en Raymondville
La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, aunque no se ha revelado su condición actual.
Aseguran más de 107 mil dólares no declarados en dos incidentes en Brownsville
La omisión puede resultar en el decomiso del dinero y/o en arresto.
Delincuente hondureño es nombrado fugitivo destacado de septiembre en Texas
Bustrillo-Vásquez, de 33 años, es buscado desde el 11 de agosto de 2025 en el condado de Bexar por secuestro agravado con lesiones y abuso sexual, agresión sexual agravada y tráfico de personas.
Food Bank RGV realizará distribución gratuita de frutas y verduras en Donna
La entrega se realizará en horario de 9:00 a 11:00 de la mañana, o hasta agotar existencias.
Inauguran primera estación de cuidados de OnMed en el Valle del Río Grande
MCALLEN, TEXAS - El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Hidalgo (HCHD, por sus siglas en inglés) inaugurará la primera OnMed CareStation en el Valle del Río Grande, instalada en la clínica del condado ubicada en McAllen. Este innovador servicio...