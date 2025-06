AUSTIN, TX – Residentes y negocios afectados por las tormentas severas e inundaciones registradas del 26 al 28 de marzo de 2025 en el sur de Texas pueden solicitar préstamos federales a bajo interés a través de la Administración de Pequeños Negocios de EE.UU. (SBA, por sus siglas en inglés).

Los préstamos están disponibles para individuos, empresas de todos los tamaños y organizaciones sin fines de lucro en los condados de Cameron, Hidalgo, Starr y Willacy, siempre que hayan sufrido daños durante ese periodo.

“Los préstamos por desastre son la fuente más importante de fondos federales para la recuperación individual. Ayudan a cubrir pérdidas que no son pagadas por seguros ni programas locales o estatales”, explicó la agencia. También pueden cubrir deducibles y costos adicionales requeridos por normas de construcción tras un desastre.

¿Quiénes pueden aplicar y qué cubre el préstamo?

Propietarios de vivienda pueden solicitar hasta $500,000 dólares para reparar o reconstruir su residencia principal. Además, pueden ser elegibles para recibir hasta $100,000 dólares para reponer pertenencias personales, incluyendo vehículos.

pueden solicitar hasta para reparar o reconstruir su residencia principal. Además, pueden ser elegibles para recibir hasta para reponer pertenencias personales, incluyendo vehículos. Inquilinos también pueden aplicar para reponer propiedad personal dañada.

también pueden aplicar para reponer propiedad personal dañada. Negocios y organizaciones sin fines de lucro pueden solicitar hasta $2 millones de dólares para reparar instalaciones, maquinaria, equipo, inventario y otros activos.

pueden solicitar hasta para reparar instalaciones, maquinaria, equipo, inventario y otros activos. También pueden pedir un aumento del préstamo de hasta 20% adicional para mitigar daños futuros.

de hasta para mitigar daños futuros. Los préstamos por daño económico (EIDL) están disponibles incluso si no hubo daños físicos, y se pueden usar para cubrir nóminas, deudas fijas, cuentas por pagar y otros gastos operativos que no puedan cubrirse debido a la interrupción del negocio.

Tasa de interés y plazos

2.75% para propietarios e inquilinos

3.62% para organizaciones sin fines de lucro

4% para negocios

Los plazos pueden extenderse hasta por 30 años, dependiendo de la situación financiera del solicitante. No se requiere empezar a pagar ni se acumula interés durante los primeros 12 meses desde el primer desembolso del préstamo.

Centros de asistencia en el Valle

Representantes de la SBA ofrecen asistencia personalizada para llenar solicitudes en estos centros:

CAMERON COUNTY

Harlingen Chamber of Commerce

311 E. Tyler Ave., Harlingen, TX 78559

Lunes a jueves: 8 a.m. – 5 p.m.

Viernes: 8 a.m. – 4 p.m.

HIDALGO COUNTY

Valley Metro Transit Center – Sala de Juntas

510 S. Pleasantview Dr., Weslaco, TX 78596

Lunes a viernes: 8 a.m. – 5 p.m.

Fechas límite para aplicar

Préstamos por daño físico: hasta el 22 de julio de 2025

hasta el Préstamos por daño económico (EIDL): hasta el 23 de febrero de 2026

Para aplicar en línea o descargar una solicitud, visite: SBA.gov/disaster. También puede llamar al 800-659-2955 o escribir a [email protected].