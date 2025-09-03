El clima en el Valle de Texas se presenta con cambios significativos esta semana. Después de un inicio de semana con cielos nublados, las temperaturas han comenzado a elevarse y se espera que continúen así durante los próximos días. A medida que nos acercamos al fin de semana, los habitantes de la región deben prepararse para un clima cálido y la posible llegada de tormentas.

Actualmente, el Valle de Texas experimenta un calor intenso, con temperaturas que alcanzan los 90 grados Fahrenheit y condiciones soleadas. Los vientos del norte están provocando inestabilidad en la región, aunque no se espera un enfriamiento significativo. La situación contrasta con el día de ayer, cuando se observaron cielos oscuros y lluvias que causaron inundaciones en áreas como Los Ébanos y Mission, específicamente cerca de la carretera 83.

A medida que avanzamos hacia el fin de semana, las temperaturas se mantendrán altas, alcanzando los tres dígitos en algunas áreas, como el sur del condado de Hidalgo y Edinburg. La Isla del Padre también podría experimentar temperaturas cercanas a los 100 grados. Sin embargo, la nubosidad y la probabilidad de lluvia incrementarán, especialmente en la zona costera, donde se advierte sobre corrientes de resaca peligrosas.

Con el inicio de septiembre, se vigila de cerca el desarrollo de condiciones meteorológicas en la cuenca del Atlántico. Se ha identificado un área de interés que podría afectar al Caribe y, eventualmente, al Valle del Río Grande. Se espera que los frentes fríos chocando con el calor intenso incrementen la probabilidad de lluvia durante el fin de semana y la próxima semana.

Para aquellos que tienen planeadas actividades al aire libre, como una “carnita asada” o una visita a la Isla del Padre, se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Las condiciones cálidas y bochornosas persistirán, y es aconsejable mantener el paraguas a mano debido a las lluvias esperadas.