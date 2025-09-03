HOY

Clima Valle de Texas: El pronóstico del tiempo anticipa calor intenso y riesgo de lluvia para el fin de semana en el Valle de Texas.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 03 2025
El clima en el Valle de Texas se presenta con cambios significativos esta semana. Después de un inicio de semana con cielos nublados, las temperaturas han comenzado a elevarse y se espera que continúen así durante los próximos días. A medida que nos acercamos al fin de semana, los habitantes de la región deben prepararse para un clima cálido y la posible llegada de tormentas.

Actualmente, el Valle de Texas experimenta un calor intenso, con temperaturas que alcanzan los 90 grados Fahrenheit y condiciones soleadas. Los vientos del norte están provocando inestabilidad en la región, aunque no se espera un enfriamiento significativo. La situación contrasta con el día de ayer, cuando se observaron cielos oscuros y lluvias que causaron inundaciones en áreas como Los Ébanos y Mission, específicamente cerca de la carretera 83.

A medida que avanzamos hacia el fin de semana, las temperaturas se mantendrán altas, alcanzando los tres dígitos en algunas áreas, como el sur del condado de Hidalgo y Edinburg. La Isla del Padre también podría experimentar temperaturas cercanas a los 100 grados. Sin embargo, la nubosidad y la probabilidad de lluvia incrementarán, especialmente en la zona costera, donde se advierte sobre corrientes de resaca peligrosas.

Con el inicio de septiembre, se vigila de cerca el desarrollo de condiciones meteorológicas en la cuenca del Atlántico. Se ha identificado un área de interés que podría afectar al Caribe y, eventualmente, al Valle del Río Grande. Se espera que los frentes fríos chocando con el calor intenso incrementen la probabilidad de lluvia durante el fin de semana y la próxima semana.

Para aquellos que tienen planeadas actividades al aire libre, como una “carnita asada” o una visita a la Isla del Padre, se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Las condiciones cálidas y bochornosas persistirán, y es aconsejable mantener el paraguas a mano debido a las lluvias esperadas.

Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville

Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville

Sep 3, 2025

CONDADO CAMERON, TEXAS - El martes 2 de septiembre de 2025, elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), en coordinación con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, frustraron un intento de contrabando de droga a lo largo del río Bravo...

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Sep 2, 2025

Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo

Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo

Sep 2, 2025

El Departamento de Policía de Rancho Viejo informó que, tras varios días de investigación, se logró la detención de un individuo relacionado con los recientes robos a vehículos registrados en la comunidad. De acuerdo con las autoridades, la captura ocurrió durante la...

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

