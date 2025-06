Para Amina, una joven de 19 años de Ifrane, un pequeño pueblo montañoso conocido como la “Suiza de Marruecos”, ver perros muertos es algo común. Amina pidió a CNN que usara un seudónimo por temor a represalias de las autoridades marroquíes.

“Caminando a la escuela, pasaba por charcos de sangre en la calle”, recordó en una entrevista con CNN. “En cierto momento, me di cuenta de que no era normal empezar el día esquivando cadáveres”.

Según Amina, las matanzas se han intensificado especialmente en el último año. “Antes, había tiroteos ocasionales cada pocos meses”, dijo. “Ahora son más sistemáticos. Matan perros como si fuera un deporte, como si la gente cazara patos”.

Grupos de protección animal afirman que las matanzas forman parte de una campaña para “limpiar” las calles de Marruecos antes del Mundial de la FIFA 2030, que el país coorganizará con España y Portugal, mientras que Uruguay, Paraguay y Argentina albergarán cada uno un partido inaugural.

“Personas armadas con rifles salen a las calles, a menudo de noche, y disparan a los perros”, dijo a CNN Les Ward, director de la Coalición Internacional para la Protección del Bienestar Animal (IAWPC, por sus siglas en inglés). “A otros los reúnen y los llevan a dispensarios municipales donde los envenenan. Simplemente desaparecen”.

Omar Jaïd, presidente del Consejo Provincial de Turismo de Ifrane, dijo a CNN que la ciudad ha “empezado a limpiar las calles de perros callejeros, como parte de nuestros preparativos para el Mundial de la FIFA 2030”. Ifrane está a unos 64 kilómetros de distancia del Estadio de Fez, uno de los recintos propuestos para el torneo, que se espera reciba a numerosas selecciones nacionales y miles de visitantes.

Jaïd añadió que los animales son recogidos y trasladados a dispensarios donde pueden ser vacunados. Enfatizó que es un “amante de los perros”.

Sin embargo, Amina presenció algo diferente.

La noche del 9 de febrero de 2024, se despertó sobresaltada por el sonido de disparos. Al salir, descubrió tres perros muertos en un contenedor de basura. Uno de ellos era un husky macho que conocía del vecindario.

“Estaba aterrada”, recordó. “Saqué al husky del basurero, cubierto de sangre. No sabía qué hacer. Me sentí tan impotente”.

CNN no puede confirmar de manera independiente quién mató a los perros. CNN contactó al municipio de Ifrane para obtener comentarios, pero no recibió respuesta.

“Los perros callejeros representan un grave riesgo para la salud pública, especialmente como portadores de la rabia”, dijo a CNN Mohammed Roudani, jefe de la División de Salud Pública y Espacios Verdes del Ministerio del Interior de Marruecos. “Cada año, unas 100.000 personas son mordidas; el 40 % de ellas son niños menores de 15 años”.

En 2019, el Gobierno de Marruecos introdujo el programa Captura-Esterilización-Vacunación-Liberación (CEVL), una estrategia humanitaria para controlar la población de perros callejeros. “Estamos trabajando con las autoridades locales para implementarlo en cumplimiento de los estándares de bienestar animal”, señaló Roudani.

No obstante, existe un gran obstáculo: las municipalidades, no el Gobierno nacional, son responsables de gestionar los animales callejeros. “Hay un vacío legal”, explicó Roudani. “Algunas ciudades aún dependen de métodos tradicionales y actualmente no existe una ley que prohíba matar perros callejeros”.

En algunas ciudades, los perros callejeros son envenenados con estricnina, un pesticida prohibido en muchos países por causar sufrimiento inhumano. “Debemos abordar el problema de otra manera”, dijo Roudani. “No más matanzas. No más estricnina. Necesitamos una solución ética”.

CNN ha verificado imágenes de matanzas de perros en ciudades como Marrakech, Casablanca, Agadir e Ifrane. Videos filmados recientemente en mayo de 2025 muestran perros siendo inmovilizados con cables metálicos y arrojados a camionetas llenas de cadáveres.

Y no son solo los animales los que están en riesgo.

El 24 de enero, Abderrahim Sounni, un barista en la ciudad de Ben Ahmed, acababa de terminar su turno cuando un perro callejero pasó corriendo junto a él, perseguido por un automóvil.

Se escucharon disparos y tres balas no alcanzaron al perro, sino que impactaron en la rodilla y el muslo de Sounni. El hombre de 34 años relató el incidente en una entrevista con un medio local, y más tarde confirmó los detalles en una llamada con CNN.

Sounni no creía que el atacante lo hubiera visto, sino que estaba concentrado en el perro. Mientras pedía ayuda, sangrando en la acera, el vehículo se alejó a toda velocidad.

Los transeúntes lo encontraron y fue trasladado de urgencia a un hospital en Casablanca, donde los médicos no pudieron extraerle las balas. Dijo que la Policía luego le informó que el vehículo pertenecía al municipio.

CNN se puso en contacto con la Policía local, que no hizo comentarios sobre el incidente. Sounni rechazó hacer más comentarios a CNN, diciendo que se sentía abrumado por la atención mediática.

“Ha llegado al punto en que las personas están en peligro”, dijo Ward, presidente de IAWPC, a CNN. “No puede haber tiroteos en la calle, especialmente durante un Mundial con miles de turistas”.

En febrero de este año, una coalición de 10 grupos de derechos animales instó a la FIFA a abordar el “aumento de la captura y sacrificio” de perros callejeros en Marruecos antes del Mundial 2030.

En una carta dirigida al secretario general de la FIFA, la conservacionista Jane Goodall dijo estar “absolutamente horrorizada” de ver al Gobierno marroquí “comprometido en matanzas a gran escala de perros callejeros como parte de un aparente esfuerzo por hacer que las sedes del Mundial de la FIFA sean más ‘presentables’ para los visitantes extranjeros”.

La FIFA no respondió a la carta, pero dijo en un comunicado a CNN que la candidatura de Marruecos al Mundial “detallaba su compromiso con la protección de los derechos de los animales”, incluyendo la ampliación de “clínicas y programas de apoyo para los perros callejeros”.

“La FIFA está dando seguimiento con sus homólogos locales con el objetivo de garantizar que se cumplan los compromisos”, decía el comunicado.

A medida que aumenta el escrutinio internacional, los cazadores de perros parecen haberse vuelto más discretos, especialmente en centros turísticos como Marrakech.

Jane Wilson y Louise Jackson —dos residentes británicas que viven en Marrakech— dijeron a CNN que, hasta el año pasado, las furgonetas exhibían abiertamente jaulas en la parte trasera con perros vivos y muertos a la vista. Ahora, furgonetas blancas sin marcas patrullan silenciosamente las calles, capturando animales callejeros, dijeron.

En Casablanca, furgonetas con el logo de Casa Baia, una empresa municipal de desarrollo, están capturando animales. Propiedad del municipio, el sitio web de la empresa afirma que sus “equipos expertos están permanentemente movilizados” para “capturar y retener” a más de 20.000 perros callejeros por año.

CNN revisó imágenes preparadas por un grupo de derechos animales que muestran a perros siendo arrastrados a vehículos de Casa Baia con cadenas de metal. Se ve a perros más pequeños atrapados en redes de pesca, sus cuerpos forcejeando de angustia antes de ser arrojados a las furgonetas blancas.

Erin Captain, originaria de Indiana, se mudó a Casablanca con su esposo el año pasado y rápidamente se encariñó con los perros callejeros locales. “Son criaturas increíbles”, dijo. “Comencé a cuidar a dos cachorros: los vacuné, los alimenté, los vi crecer”.

Luego, uno a uno, los perros del vecindario empezaron a desaparecer. Captain contó a CNN que las furgonetas de Casa Baia merodeaban las calles día y noche. Una noche, dice, vinieron por sus cachorros.

“Los sacaron de afuera de nuestra casa, a patadas”, recordó. “A uno le rompieron las patitas; al otro lo mataron a patadas. Fue una pesadilla; estaba aterrorizada. Mi esposo tuvo que intervenir antes de que se fueran”.

Durante meses, Captain pagó para vacunar a tantos perros como pudo. “Pero los capturadores vinieron y los mataron de todos modos”, dijo. “Es más brutal de lo que te puedas imaginar. Ya no duermo”.

Contactado por CNN, un portavoz de Casa Baia declinó comentar sobre las acusaciones de matar perros callejeros o usar métodos inhumanos para capturarlos.

La FIFA está al tanto de la matanza de perros en Marruecos al menos desde 2023. En marzo de ese año, la European Link Coalition (ELC), una ONG con sede en el Reino Unido, se reunió con altos funcionarios de la FIFA para presentar pruebas del aumento de matanzas antes del Mundial 2030. El material incluía decenas de fotos, videos y testimonios de testigos, algunos refiriéndose directamente a Casa Baia.

En abril de 2024, la asesora de derechos humanos de la FIFA, Marta Piazza, dijo a la ELC que la organización “valoraba mucho” su aporte y estaba en contacto con el Gobierno de Marruecos para “garantizar la alineación con los requisitos de la candidatura de la FIFA”, la lista de servicios y estándares esperados de un país anfitrión.

Se prometió una “siguiente estrategia” en las próximas semanas.

Según la ELC, la FIFA luego guardó silencio. La organización dice que no ha vuelto a saber de Piazza ni de sus colegas desde entonces. En respuesta a la solicitud de comentarios de CNN, la FIFA dijo que está “en contacto con organizaciones de bienestar animal sobre este importante asunto”.

El Gobierno de Marruecos está tomando medidas para regular las prácticas de matanza de perros.

El mes pasado, Roudani y sus colegas presentaron un proyecto de ley que obliga a los municipios a dejar de matar animales callejeros e implementar programas TNVR.

En una declaración a CNN, la FIFA dijo que había contactado a la Federación Marroquí de Fútbol y “recibido confirmación de que se han implementado varias medidas en los últimos 5 años”, con nueva legislación en proceso para equilibrar la salud pública y el bienestar animal.

El tema está atrayendo la atención a nivel global antes del Mundial 2030, con celebridades como Ricky Gervais y Peter Egan condenando las matanzas en X, calificándolas de “masacre”.

“A los aficionados al fútbol de todo el mundo les encantan los perros”, dijo Minky Worden, de Human Rights Watch, a CNN. “El maltrato animal podría convertirse en un gran problema de relaciones públicas si la FIFA no toma medidas concretas”.

“No es solo una cuestión de maltrato animal”, añadió Nick McGeehan, codirector del grupo de derechos FairSquare. “Tener conocimiento claro de los problemas y elegir ignorarlos es una violación de la decencia humana básica”.

