Edinburg, Texas – El Departamento de Policía de Edinburg informó que se encuentra respondiendo a una situación activa en la intersección de University Drive y Sugar Road.

De acuerdo con las autoridades, los oficiales ya tienen la escena asegurada.

Se exhorta a la comunidad a evitar el área y utilizar rutas alternas.

La Universidad de Texas del Valle del Río Grande (UTRGV) confirmó que el campus está seguro y no se encuentra bajo confinamiento.