South Padre Island, Texas – 3 de noviembre de 2025. El Departamento de Policía de South Padre Island (SPI PD) se encuentra respondiendo a una situación activa que involucra a un sospechoso atrincherado solo en una habitación ubicada en el bloque 310 de Padre Boulevard.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades:

El sospechoso se encuentra solo dentro del lugar asegurado.

Agentes del SPI PD, con apoyo de múltiples agencias, permanecen en la escena trabajando para desescalar la situación de manera segura.

Hasta el momento, no se han reportado heridos.

Las autoridades reiteran que la seguridad del público y de los oficiales es su principal prioridad. Se espera que se emitan actualizaciones conforme avance la investigación.