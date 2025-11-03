HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Policía de South Padre Island atiende situación con sospechoso atrincheradoEricks Webs DesignEricks Webs Design

South Padre Island, Texas – 3 de noviembre de 2025. El Departamento de Policía de South Padre Island (SPI PD) se encuentra respondiendo a una situación activa que involucra a un sospechoso atrincherado solo en una habitación ubicada en el bloque 310 de Padre Boulevard. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades: Las […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published November 03 2025
Ad Placeholder

South Padre Island, Texas – 3 de noviembre de 2025. El Departamento de Policía de South Padre Island (SPI PD) se encuentra respondiendo a una situación activa que involucra a un sospechoso atrincherado solo en una habitación ubicada en el bloque 310 de Padre Boulevard.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades:

  • El sospechoso se encuentra solo dentro del lugar asegurado.
  • Agentes del SPI PD, con apoyo de múltiples agencias, permanecen en la escena trabajando para desescalar la situación de manera segura.
  • Hasta el momento, no se han reportado heridos.

Las autoridades reiteran que la seguridad del público y de los oficiales es su principal prioridad. Se espera que se emitan actualizaciones conforme avance la investigación.

policía seguridad pública sospechoso atrincherado south padre island SPI PD Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Aviso de tráfico: Accidente mayor en Brownsville

Aviso de tráfico: Accidente mayor en Brownsville

Nov 3, 2025

Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente de gran magnitud ocurrido en los carriles norte de la autopista, a la altura de Morrison Road. Autoridades informaron que oficiales se encuentran realizando control de tráfico en la...

Ad Placeholder
Violencia Doméstica: Policía de Alton busca a sospechosos de homicidio

Accidente en Edinburg deja un hombre lesionado

Oct 31, 2025

EDINBURG, Texas – La noche del miércoles 30 de octubre de 2025, alrededor de las 8:06 p.m., oficiales del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un accidente vial mayor en la carretera lateral norte de la I-69C, cerca de la intersección con Trenton Road....

Violencia Doméstica: Policía de Alton busca a sospechosos de homicidio

Mujer resulta herida tras choque entre dos vehículos en Edinburg

Oct 30, 2025

EDINBURG, Texas – El Departamento de Policía de Edinburg respondió a un fuerte accidente entre dos vehículos ocurrido el 29 de octubre de 2025, alrededor de las 4:27 de la tarde, en la intersección de Schunior Road y Veterans Boulevard. De acuerdo con los primeros...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder