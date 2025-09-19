HOY

PHARR, Texas — El Departamento de Policía de Pharr solicitó la ayuda de la comunidad para localizar a un sospechoso relacionado con el robo de un vehículo reportado el 30 de agosto de 2025, alrededor de las 9:28 de la mañana, en el área sur de Pharr. El vehículo robado es una camioneta GMC Sierra […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 19 2025
PHARR, Texas — El Departamento de Policía de Pharr solicitó la ayuda de la comunidad para localizar a un sospechoso relacionado con el robo de un vehículo reportado el 30 de agosto de 2025, alrededor de las 9:28 de la mañana, en el área sur de Pharr.

El vehículo robado es una camioneta GMC Sierra roja modelo 2020 de cuatro puertas, con placas de Texas VHH-0832. De acuerdo con la investigación, la unidad habría cruzado hacia México por el Puente Internacional de Pharr el 29 de agosto de 2025 a las 9:02 de la noche.

Las autoridades difundieron imágenes del conductor y pidieron el apoyo de la ciudadanía para ayudar a identificarlo.

Quienes cuenten con información pueden enviar un aviso de manera anónima escaneando el código QR difundido por la corporación, ingresando al sitio www.p3tips.com/820, o comunicándose con el detective de robo de autos Héctor Castillo al (956) 402-4856.

