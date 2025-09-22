PHARR, TEXAS – El Departamento de Policía de Pharr emitió una alerta para solicitar la ayuda de la comunidad en la identificación de un sospechoso relacionado con el robo de un vehículo.

El incidente fue reportado el 16 de septiembre de 2025, a las 6:50 p.m., cerca de la cuadra 1000 de East Kelly Avenue. El vehículo robado es una Chevrolet Silverado negra modelo 2022, el cual posteriormente fue reportado cruzando hacia México por el puente internacional Anzaldúas.

Las autoridades difundieron imágenes del conductor presuntamente involucrado y piden a la ciudadanía colaborar para dar con su identidad.

Quienes tengan información adicional pueden escanear el código QR incluido en el boletín oficial o enviar un aviso en línea a través de www.p3tips.com/820. También pueden comunicarse con el Detective de Robo de Vehículos, Héctor Castillo, al (956) 402-4856.