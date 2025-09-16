MCALLEN, TEXAS – El Departamento de Policía de McAllen solicita la colaboración del público para localizar a Ranulfo Segura Ojeda, sospechoso de haber robado un vehículo en la ciudad.

El robo de una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2006, color guinda, fue reportado el 23 de agosto de 2025 en la cuadra 1900 de Austin Avenue. De acuerdo con la investigación, Segura Ojeda participó en el hurto y se cree que transportó la unidad fuera de McAllen.

Hasta el momento, el vehículo no ha sido localizado.

Un magistrado de la Corte Municipal de McAllen determinó causa probable para emitir una orden de arresto contra Ranulfo Segura Ojeda por el delito de robo, clasificado como delito grave de cárcel estatal.

El sospechoso tiene 38 años, mide aproximadamente 5 pies con 6 pulgadas de estatura, pesa alrededor de 140 libras, tiene cabello negro, ojos cafés y tatuajes visibles en el torso superior y cuello. Su último domicilio conocido se encuentra en San Benito, Texas.

Las autoridades piden a cualquier persona que conozca el paradero de Ranulfo Segura Ojeda comunicarse con McAllen Crime Stoppers al (956) 687-8477.

Se garantiza el anonimato y la información que conduzca a un arresto podría ser elegible para una recompensa en efectivo. También es posible enviar pistas anónimas a través de la aplicación móvil “P3 Tips”.