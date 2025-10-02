McAllen, TX – La Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Leonel Domínguez, identificado como sospechoso de un caso de agresión sexual contra una persona menor de 14 años ocurrido en julio de 2025.

Un magistrado del Tribunal Municipal de McAllen determinó que había causa probable para emitir una orden de arresto contra Domínguez por agresión sexual agravada, un delito de primer grado.

Domínguez tiene 25 años, mide aproximadamente 1.63 metros (5’04”), pesa alrededor de 125 libras, tiene cabello y ojos castaños, y su última dirección conocida es en Palmhurst, c.

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse con McAllen Crime Stoppers al (956) 687-8477. Los denunciantes pueden permanecer anónimos y la información que conduzca a un arresto podría ser elegible para una recompensa en efectivo. También se pueden enviar pistas de forma anónima a través de la aplicación para teléfonos inteligentes “P3 Tips”.