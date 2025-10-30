HOY

Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados

Ambos incidentes están relacionados y son investigados por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Alton, con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

El Departamento de Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Mario Arturo Pérez Larrondo, acusado de agresión sexual agravada contra una persona menor de 14 años.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 30 2025
McALLEN, Texas – El Departamento de Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Mario Arturo Pérez Larrondo, acusado de agresión sexual agravada contra una persona menor de 14 años.

El delito fue reportado el 20 de octubre de 2025, y tras una investigación, las autoridades identificaron a Pérez Larrondo como el principal sospechoso. Un magistrado de la Corte Municipal de McAllen determinó causa probable para emitir una orden de arresto por agresión sexual agravada, un delito grave de primer grado.

Pérez Larrondo tiene 44 años de edad, mide aproximadamente 5 pies 11 pulgadas, pesa alrededor de 210 libras, tiene ojos y cabello color café, y su último domicilio conocido está en McAllen, Texas.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse con McAllen Crime Stoppers al 956-687-8477 o 956-687-TIPS.
Quienes proporcionen información que lleve a su arresto podrían ser elegibles para una recompensa en efectivo. También se pueden enviar reportes anónimos mediante la aplicación móvil “P3 Tips.”

