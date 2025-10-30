McALLEN, Texas – El Departamento de Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Mario Arturo Pérez Larrondo, acusado de agresión sexual agravada contra una persona menor de 14 años.

El delito fue reportado el 20 de octubre de 2025, y tras una investigación, las autoridades identificaron a Pérez Larrondo como el principal sospechoso. Un magistrado de la Corte Municipal de McAllen determinó causa probable para emitir una orden de arresto por agresión sexual agravada, un delito grave de primer grado.

Pérez Larrondo tiene 44 años de edad, mide aproximadamente 5 pies 11 pulgadas, pesa alrededor de 210 libras, tiene ojos y cabello color café, y su último domicilio conocido está en McAllen, Texas.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse con McAllen Crime Stoppers al 956-687-8477 o 956-687-TIPS.

Quienes proporcionen información que lleve a su arresto podrían ser elegibles para una recompensa en efectivo. También se pueden enviar reportes anónimos mediante la aplicación móvil “P3 Tips.”