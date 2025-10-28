HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Policía de McAllen busca a Osiel Hernandez por violencia continua contra la familia

McAllen, TX – Oficiales de la Policía de McAllen solicitan la ayuda del público para localizar a Osiel Hernandez, quien es buscado por el delito de Violencia Continua Contra la Familia, un delito grave de tercer grado. Los incidentes fueron reportados a la Policía de McAllen desde una residencia en la cuadra 4100 de Galveston […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 28 2025
The current image has no alternative text. The file name is: osiel-hdz.jpg

McAllen, TX – Oficiales de la Policía de McAllen solicitan la ayuda del público para localizar a Osiel Hernandez, quien es buscado por el delito de Violencia Continua Contra la Familia, un delito grave de tercer grado.

Los incidentes fueron reportados a la Policía de McAllen desde una residencia en la cuadra 4100 de Galveston Ave. Hernandez es sospechoso de múltiples agresiones contra la víctima en un período de 12 meses, causando lesiones físicas. Un magistrado del Tribunal Municipal de McAllen determinó que existía causa probable para emitir una orden de arresto por Violencia Continua Contra la Familia.

Descripción del sospechoso:

  • Nombre: Osiel Hernandez
  • Edad: 29 años
  • Estatura: aproximadamente 5’07”
  • Peso: aproximadamente 145 libras
  • Cabello: negro
  • Ojos: marrones
  • Última dirección conocida: McAllen, TX

Cualquier persona con información sobre el paradero de Hernandez debe comunicarse con McAllen Crime Stoppers al 956-687-TIPS (956-687-8477). Si la información conduce a un arresto, podría ser elegible para una recompensa en efectivo. También se puede enviar un reporte anónimo a través de la aplicación móvil “P3 Tips”.

