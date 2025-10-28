McAllen, TX – Oficiales de la Policía de McAllen solicitan la ayuda del público para localizar a Osiel Hernandez, quien es buscado por el delito de Violencia Continua Contra la Familia, un delito grave de tercer grado.

Los incidentes fueron reportados a la Policía de McAllen desde una residencia en la cuadra 4100 de Galveston Ave. Hernandez es sospechoso de múltiples agresiones contra la víctima en un período de 12 meses, causando lesiones físicas. Un magistrado del Tribunal Municipal de McAllen determinó que existía causa probable para emitir una orden de arresto por Violencia Continua Contra la Familia.

Descripción del sospechoso:

Nombre: Osiel Hernandez

Edad: 29 años

Estatura: aproximadamente 5’07”

Peso: aproximadamente 145 libras

Cabello: negro

Ojos: marrones

Última dirección conocida: McAllen, TX

Cualquier persona con información sobre el paradero de Hernandez debe comunicarse con McAllen Crime Stoppers al 956-687-TIPS (956-687-8477). Si la información conduce a un arresto, podría ser elegible para una recompensa en efectivo. También se puede enviar un reporte anónimo a través de la aplicación móvil “P3 Tips”.