MCALLEN, TEXAS – Autoridades de McAllen solicitan la colaboración del público para localizar a Jayevia Danae Foreman, de 20 años, quien enfrenta cargos por robo mediante engaño de un vehículo Chevrolet Trax 2026. El incidente ocurrió en un negocio ubicado en el bloque 800 de Business Highway 83, donde se habrían utilizado documentos falsos para financiar y adquirir el automóvil.

Aunque el vehículo ha sido recuperado por el negocio, la sospechosa no ha sido localizada. Foreman mide aproximadamente 1.52 metros, pesa alrededor de 155 libras, tiene cabello negro y ojos cafés. Su última dirección conocida se encuentra en Caddo Mills, Texas.

Se insta a cualquier persona con información sobre su paradero a comunicarse con McAllen Crime Stoppers al (956) 687-8477. Las llamadas pueden ser anónimas y los datos que lleven a un arresto podrían calificar para una recompensa en efectivo. También es posible enviar una pista anónima mediante la aplicación “P3 Tips”.