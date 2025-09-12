MCALLEN, TEXAS – El Departamento de Policía de McAllen solicita la ayuda del público para identificar a dos personas de interés relacionadas con una investigación de robo ocurrido el pasado 10 de septiembre de 2025.

De acuerdo con las autoridades, el incidente se registró en la cuadra 5900 de Swallow Avenue, donde la víctima se encontraba dentro de su vehículo cuando dos hombres se le acercaron y le exigieron sus pertenencias. Durante el asalto, la víctima fue agredida y despojada de varios artículos personales. Los sospechosos huyeron del lugar a pie.

Los individuos fueron captados en un video de vigilancia cercano. Uno de ellos vestía gorra oscura, camiseta blanca, pantalón oscuro, tez morena, barba tipo candado y tatuajes visibles en el brazo derecho. El segundo hombre vestía camiseta blanca con logotipo, pantalones cortos oscuros, tez clara y un tatuaje visible en la mano izquierda.

Las autoridades piden a cualquier persona que reconozca a estos individuos o sepa de su paradero que llame a McAllen Crime Stoppers al (956) 687-8477. Se garantiza el anonimato y la información que conduzca a un arresto podría ser elegible para una recompensa en efectivo. También se pueden enviar reportes de manera anónima a través de la aplicación móvil “P3 Tips”.