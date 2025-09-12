HOY

Fin de Semana con Lluvias y Celebraciones

El fin de semana ha llegado al sur de Texas, y mientras las comunidades se preparan para celebrar la Independencia, el clima promete ser un protagonista importante. Kimberly Mesa de Univision ofrece un reporte detallado sobre las condiciones meteorológicas que se esperan en la región, afectando tanto a los residentes del Valle del Río Grande como a aquellos que planean viajar a otras ciudades del estado.

Entravision Communications
Noticias Locales

Policía de McAllen busca a dos hombres por investigación de roboEricks Webs DesignEricks Webs Design

El Departamento de Policía de McAllen solicita la ayuda del público para identificar a dos personas de interés relacionadas con una investigación de robo ocurrido el pasado 10 de septiembre de 2025.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 12 2025
Ad Placeholder

MCALLEN, TEXAS – El Departamento de Policía de McAllen solicita la ayuda del público para identificar a dos personas de interés relacionadas con una investigación de robo ocurrido el pasado 10 de septiembre de 2025.

De acuerdo con las autoridades, el incidente se registró en la cuadra 5900 de Swallow Avenue, donde la víctima se encontraba dentro de su vehículo cuando dos hombres se le acercaron y le exigieron sus pertenencias. Durante el asalto, la víctima fue agredida y despojada de varios artículos personales. Los sospechosos huyeron del lugar a pie.

Los individuos fueron captados en un video de vigilancia cercano. Uno de ellos vestía gorra oscura, camiseta blanca, pantalón oscuro, tez morena, barba tipo candado y tatuajes visibles en el brazo derecho. El segundo hombre vestía camiseta blanca con logotipo, pantalones cortos oscuros, tez clara y un tatuaje visible en la mano izquierda.

Las autoridades piden a cualquier persona que reconozca a estos individuos o sepa de su paradero que llame a McAllen Crime Stoppers al (956) 687-8477. Se garantiza el anonimato y la información que conduzca a un arresto podría ser elegible para una recompensa en efectivo. También se pueden enviar reportes de manera anónima a través de la aplicación móvil “P3 Tips”.

McAllen policía de McAllen Robo
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande

Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande

Sep 12, 2025

VALLE DEL RÍO GRANDE – Autoridades informaron sobre el arresto de un individuo con historial criminal significativo. De acuerdo con el reporte, el detenido enfrenta cargos por asesinato capital de múltiples personas, considerado un delito grave de primer grado....

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Sep 12, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región. Los detenidos fueron...

Ad Placeholder
Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

Sep 11, 2025

La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.

Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa

Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa

Sep 10, 2025

Cortesía: Pixels La Villa, Texas — El miércoles 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 4:15 p.m., agentes del Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo acudieron en apoyo al Departamento de Policía de La Villa por un disturbio en la cuadra 1300 de la calle San...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder