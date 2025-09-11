La Joya, Texas — El Departamento de Policía de La Joya emitió un aviso a la comunidad ante el aumento de llamadas, mensajes de texto y sitios web falsos que se hacen pasar por GEICO y otras grandes corporaciones.

De acuerdo con las autoridades, los estafadores utilizan estos métodos para robar información personal o dinero de las víctimas.

El departamento recomienda a la comunidad tomar precauciones y seguir medidas de protección al momento de recibir comunicaciones sospechosas, ya sea en línea o por teléfono.

Las autoridades recordaron que nunca se debe proporcionar información personal, bancaria o de seguros a fuentes no verificadas, y exhortaron a los residentes a reportar cualquier intento de fraude.