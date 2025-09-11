HOY

Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.

Entravision Communications
Noticias Locales

Policía de La Joya alerta sobre aumento de estafas en línea y por teléfonoEricks Webs DesignEricks Webs Design

El departamento recomienda a la comunidad tomar precauciones y seguir medidas de protección al momento de recibir comunicaciones sospechosas, ya sea en línea o por teléfono.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 11 2025
Ad Placeholder

La Joya, Texas — El Departamento de Policía de La Joya emitió un aviso a la comunidad ante el aumento de llamadas, mensajes de texto y sitios web falsos que se hacen pasar por GEICO y otras grandes corporaciones.

De acuerdo con las autoridades, los estafadores utilizan estos métodos para robar información personal o dinero de las víctimas.

El departamento recomienda a la comunidad tomar precauciones y seguir medidas de protección al momento de recibir comunicaciones sospechosas, ya sea en línea o por teléfono.

Las autoridades recordaron que nunca se debe proporcionar información personal, bancaria o de seguros a fuentes no verificadas, y exhortaron a los residentes a reportar cualquier intento de fraude.

Alerta comunitaria corporaciones falsas departamento de policia de la joya estafadores estafas en linea estafas telefonicas fraude cibernetico geico la joya texas llamadas falsas mensajes de texto fraudulentos prevencion de fraudes robo de identidad seguridad digital sitios web falsos
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Recuperan vehículo robado en Donna; buscan al sospechoso

Recuperan vehículo robado en Donna; buscan al sospechoso

Sep 10, 2025

El sospechoso ha sido identificado como Luis Hernández, de entre 25 y 30 años de edad, quien tiene un tatuaje de la Santa Muerte en el antebrazo. Podría estar acompañado de una mujer identificada como Mónica Salazar.

Ad Placeholder
Recuperan vehículo robado en Donna; buscan al sospechoso

Nueva ley en Texas aumenta sanciones por letreros ilegales en Weslaco

Sep 10, 2025

WESLACO, Texas — Una nueva ley estatal, la House Bill 3611, entró en vigor en Texas con el objetivo de frenar la colocación de letreros ilegales en espacios públicos como camellones, banquetas y orillas de carretera. La medida otorga a ciudades como Weslaco mayores...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder