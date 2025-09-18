HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Policía de La Grulla busca a sujeto acusado de violencia familiar y otros delitosEricks Webs DesignEricks Webs Design

LA GRULLA, Texas — El Departamento de Policía de La Grulla solicitó el apoyo de la comunidad para localizar a un hombre identificado como José Treviño III, también conocido como “Joey” o “El Choco”, quien cuenta con varias órdenes de arresto en su contra. De acuerdo con las autoridades, Treviño, nacido el 24 de agosto […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 18 2025
Ad Placeholder

LA GRULLA, Texas — El Departamento de Policía de La Grulla solicitó el apoyo de la comunidad para localizar a un hombre identificado como José Treviño III, también conocido como “Joey” o “El Choco”, quien cuenta con varias órdenes de arresto en su contra.

De acuerdo con las autoridades, Treviño, nacido el 24 de agosto de 1984, mide 5 pies con 9 pulgadas de estatura, pesa aproximadamente 140 libras, tiene ojos de color café y múltiples tatuajes en el rostro, cabeza, pecho, brazos, pierna derecha, abdomen y cuello.

El individuo es buscado por los delitos de agresión que causa lesiones corporales contra un miembro de la familia, operación de una casa de seguridad y evasión de arresto.

Las autoridades señalaron que su último paradero conocido fue en La Grulla, Texas, aunque también podría encontrarse en Rio Grande City.

La policía advirtió que Treviño debe ser considerado peligroso y pidió a la población no intentar detenerlo por cuenta propia. Cualquier información sobre su paradero puede ser reportada al Departamento de Policía de La Grulla al (956) 487-8522 o al 911.

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Hombre muere tras caer en Donna

Hombre muere tras caer en Donna

Sep 16, 2025

Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...

Choque entre camioneta y camión escolar en McAllen; un detenido

Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

Sep 16, 2025

HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...

Ad Placeholder
Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Sep 16, 2025

DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Policía de McAllen busca a sospechoso de robo de vehículo

Policía de McAllen busca a sospechoso de robo de vehículo

MCALLEN, TEXAS – El Departamento de Policía de McAllen solicita la colaboración del público para localizar a Ranulfo Segura Ojeda, sospechoso de haber robado un vehículo en la ciudad. El robo de una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2006, color guinda, fue...

Ad Placeholder
Ad Placeholder