LA GRULLA, Texas — El Departamento de Policía de La Grulla solicitó el apoyo de la comunidad para localizar a un hombre identificado como José Treviño III, también conocido como “Joey” o “El Choco”, quien cuenta con varias órdenes de arresto en su contra.

De acuerdo con las autoridades, Treviño, nacido el 24 de agosto de 1984, mide 5 pies con 9 pulgadas de estatura, pesa aproximadamente 140 libras, tiene ojos de color café y múltiples tatuajes en el rostro, cabeza, pecho, brazos, pierna derecha, abdomen y cuello.

El individuo es buscado por los delitos de agresión que causa lesiones corporales contra un miembro de la familia, operación de una casa de seguridad y evasión de arresto.

Las autoridades señalaron que su último paradero conocido fue en La Grulla, Texas, aunque también podría encontrarse en Rio Grande City.

La policía advirtió que Treviño debe ser considerado peligroso y pidió a la población no intentar detenerlo por cuenta propia. Cualquier información sobre su paradero puede ser reportada al Departamento de Policía de La Grulla al (956) 487-8522 o al 911.