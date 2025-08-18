Harlingen, Texas – El Departamento de Policía de Harlingen continúa investigando un homicidio sin resolver ocurrido el 18 de agosto de 1999 y pide la colaboración de la comunidad para obtener información que permita esclarecer el caso.

De acuerdo con las autoridades, ese día oficiales acudieron al 1800 West Harrison Avenue, donde localizaron a una mujer sin vida en la habitación 255 del hotel Save Inn.

La víctima fue identificada como Stacy Michelle Gray, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca.

El caso sigue abierto y los investigadores solicitan a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a esclarecer los hechos, que se comunique con el Departamento de Policía de Harlingen al (956) 216-5401 o con Crime Stoppers al 425-TIPS.

Crime Stoppers ofrece una recompensa de hasta $1,000 dólares por información que conduzca a la resolución del caso.