HARLINGEN, Texas – El Departamento de Policía de Harlingen solicita la ayuda del público para identificar a un hombre que fue captado en video en el área de la cuadra 1000 de East Matz Avenue.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto fue visto intentando abrir vehículos al jalar las manijas de las puertas.

La policía pide a cualquier persona que lo reconozca o tenga información que pueda ayudar en la investigación que se comunique con el investigador Rolando Rodríguez al (956) 216-5492.