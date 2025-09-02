HOY

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 02 2025
ELSA, TEXAS – El Departamento de Policía de Elsa solicitó el apoyo de la comunidad para identificar a dos jóvenes sospechosos de haber cometido tres robos la noche del 31 de agosto de 2025, entre las 10:00 y 11:00 p. m., en negocios ubicados en el 322 S. Broadway Street.

Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Sospechoso #1

  • Hombre, entre 17 y 18 años, estatura aproximada de 5’04”
  • Piel morena media, cabello negro despeinado
  • Vestía camiseta negra de manga corta, jeans azul claro y tenis azul claro
  • Señal particular: tatuaje de una cruz en el brazo derecho

Sospechoso #2

  • Hombre, entre 17 y 18 años, estatura aproximada de 5’08”
  • Piel morena clara, cabello negro despeinado
  • Vestía polo azul marino a rayas, jeans azules y tenis rojos

Las autoridades pidieron a la ciudadanía que, en caso de reconocer a alguno de los sospechosos o contar con información sobre el caso, se comuniquen con la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Elsa al 956-262-4721.

“La colaboración de la comunidad es clave para mantener la seguridad en nuestra ciudad”, indicó la corporación en su comunicado.

