ELSA, TEXAS – El Departamento de Policía de Elsa solicitó el apoyo de la comunidad para identificar a dos jóvenes sospechosos de haber cometido tres robos la noche del 31 de agosto de 2025, entre las 10:00 y 11:00 p. m., en negocios ubicados en el 322 S. Broadway Street.

Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Sospechoso #1

Hombre, entre 17 y 18 años, estatura aproximada de 5’04”

Piel morena media, cabello negro despeinado

Vestía camiseta negra de manga corta, jeans azul claro y tenis azul claro

Señal particular: tatuaje de una cruz en el brazo derecho

Sospechoso #2

Hombre, entre 17 y 18 años, estatura aproximada de 5’08”

Piel morena clara, cabello negro despeinado

Vestía polo azul marino a rayas, jeans azules y tenis rojos

Las autoridades pidieron a la ciudadanía que, en caso de reconocer a alguno de los sospechosos o contar con información sobre el caso, se comuniquen con la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Elsa al 956-262-4721.

“La colaboración de la comunidad es clave para mantener la seguridad en nuestra ciudad”, indicó la corporación en su comunicado.