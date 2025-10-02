Edinburg, TX – La Policía de Edinburg informó que no anticipa que se presenten cargos relacionados con el reciente accidente de motocicleta ocurrido en la ciudad.

Aunque el caso sigue bajo investigación, los hallazgos preliminares indican que ambos vehículos involucrados habrían ignorado una luz roja, lo que contribuyó a la colisión.

Las autoridades continúan revisando todos los detalles del accidente para determinar las circunstancias exactas y garantizar la seguridad vial en la zona.