DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna está pidiendo la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso relacionado con un incendio ocurrido en un negocio local. El individuo fue captado en video y las autoridades buscan cualquier información que pueda ayudar en la investigación. Quienes reconozcan al sospechoso o tengan datos […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 22 2025
DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna está pidiendo la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso relacionado con un incendio ocurrido en un negocio local.

El individuo fue captado en video y las autoridades buscan cualquier información que pueda ayudar en la investigación.

Quienes reconozcan al sospechoso o tengan datos relevantes pueden comunicarse con el Departamento de Policía de Donna al (956) 464-4481. También se pueden enviar pistas de forma anónima a Donna Crime Stoppers al (956) 464-TIPS (8477) o mediante la aplicación P3 Tips.

“El apoyo de la comunidad es fundamental para mantener la seguridad en nuestra ciudad”, indicó la corporación policial.

