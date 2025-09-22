DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna está pidiendo la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso relacionado con un incendio ocurrido en un negocio local.

El individuo fue captado en video y las autoridades buscan cualquier información que pueda ayudar en la investigación.

Quienes reconozcan al sospechoso o tengan datos relevantes pueden comunicarse con el Departamento de Policía de Donna al (956) 464-4481. También se pueden enviar pistas de forma anónima a Donna Crime Stoppers al (956) 464-TIPS (8477) o mediante la aplicación P3 Tips.

“El apoyo de la comunidad es fundamental para mantener la seguridad en nuestra ciudad”, indicó la corporación policial.