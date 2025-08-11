HOY

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 11 2025
Donna, TX – El Departamento de Policía de Donna solicitó el apoyo de la comunidad para identificar a un hombre presuntamente involucrado en un robo ocurrido el pasado 20 de junio de 2025, en la cuadra 700 de la calle Santa Cecilia.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso es la persona que aparece en una fotografía y video difundidos por la corporación.

Si usted reconoce a este individuo o cuenta con información que pueda ayudar en la investigación, puede llamar al Departamento de Policía de Donna al 956-464-4481.

