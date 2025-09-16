Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493 y Mile 9. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron un automóvil que se había impactado contra un muro de cemento y un poste eléctrico. El conductor, residente de Donna, sufrió heridas fatales y fue declarado sin vida en el lugar por el juez de paz Gilberto Saenz, quien además ordenó la realización de una autopsia.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo circulaba hacia el norte a alta velocidad cuando el conductor perdió el control, se desvió hacia el carril contrario, salió de la carretera y terminó chocando contra la estructura.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) colabora con la Policía de Donna en la reconstrucción del accidente.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información adicional. Las autoridades informaron que se compartirán actualizaciones conforme avance la investigación.