HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Policía de Donna busca a hombre acusado de acosoEricks Webs DesignEricks Webs Design

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna solicita el apoyo de la comunidad para localizar a Anthony Ray Ramírez, de 41 años y originario de Weslaco, quien es buscado en relación con una investigación por acoso. De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió el sábado 13 de septiembre de 2025. Ramírez es […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 19 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: donna-pd.jpg

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna solicita el apoyo de la comunidad para localizar a Anthony Ray Ramírez, de 41 años y originario de Weslaco, quien es buscado en relación con una investigación por acoso.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió el sábado 13 de septiembre de 2025. Ramírez es señalado como la persona implicada y actualmente cuenta con una orden de arresto vigente.

La policía pide a cualquier persona con información sobre su paradero comunicarse al (956) 464-4481. También es posible enviar pistas de manera anónima a Donna Crime Stoppers al (956) 464-TIPS (8477) o mediante la aplicación P3 Tips.

Las autoridades recalcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para dar con el sospechoso.

acoso Anthony Ray Ramírez Crime Stoppers Donna Policía de Donna Weslaco
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025

Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025

Sep 19, 2025

McAllen, TX – El Boys & Girls Clubs of McAllen celebró el logro de Ximena, quien fue reconocida como la Youth of the Year 2025 a nivel nacional por Boys & Girls Clubs of America. La joven participó en la competencia realizada en Los Ángeles, donde se enfrentó...

Cierre temporal en Peñitas por trabajos de construcción

Cierre temporal en Peñitas por trabajos de construcción

Sep 19, 2025

Peñitas, TX – Autoridades locales informaron que Liberty Blvd permanecerá cerrada entre Salinas Rd. y Blue Jay Ave. este sábado 20 de septiembre de 2025, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. debido a labores de construcción. Se recomienda a los conductores planear con...

Cambios en Examen de Ciudadanía

Cambios en Examen de Ciudadanía

Sep 19, 2025

Ciudadanía estadounidense: Nuevas regulaciones del USCIS endurecen el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, generando inquietud en la comunidad inmigrante.

Ad Placeholder
Hombre muere tras caer en Donna

Hombre muere tras caer en Donna

Sep 16, 2025

Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder