DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna solicita el apoyo de la comunidad para localizar a Anthony Ray Ramírez, de 41 años y originario de Weslaco, quien es buscado en relación con una investigación por acoso.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió el sábado 13 de septiembre de 2025. Ramírez es señalado como la persona implicada y actualmente cuenta con una orden de arresto vigente.

La policía pide a cualquier persona con información sobre su paradero comunicarse al (956) 464-4481. También es posible enviar pistas de manera anónima a Donna Crime Stoppers al (956) 464-TIPS (8477) o mediante la aplicación P3 Tips.

Las autoridades recalcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para dar con el sospechoso.