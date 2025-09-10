HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Policía de Donna busca a conductor involucrado en atropello y fugaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar al conductor y al vehículo involucrado en el incidente.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 10 2025
Donna, Texas.– El Departamento de Policía de Donna informó que se encuentra investigando un accidente ocurrido el pasado 9 de septiembre de 2025, en el que un ciclista fue impactado por un vehículo en la intersección de Victoria Road y Business 83.

De acuerdo con el reporte, el conductor responsable abandonó la escena antes de que los oficiales arribaran al lugar. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima ni se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud.

Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar al conductor y al vehículo involucrado en el incidente.

El Departamento de Policía de Donna hizo un llamado a las personas que hayan presenciado el choque, así como a quienes cuenten con cámaras de seguridad en sus hogares o negocios en las inmediaciones, a comunicarse al 956-464-4481. La dependencia destacó que los informantes pueden permanecer en el anonimato al proporcionar datos que contribuyan al caso.

More From Noticias 48
