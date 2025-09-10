Homicidio: El juicio por el asesinato de Genaro Castillo enfrenta nuevos desafíos legales.
Policía de Donna busca a conductor involucrado en atropello y fugaEricks Webs DesignEricks Webs Design
Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar al conductor y al vehículo involucrado en el incidente.
Donna, Texas.– El Departamento de Policía de Donna informó que se encuentra investigando un accidente ocurrido el pasado 9 de septiembre de 2025, en el que un ciclista fue impactado por un vehículo en la intersección de Victoria Road y Business 83.
De acuerdo con el reporte, el conductor responsable abandonó la escena antes de que los oficiales arribaran al lugar. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima ni se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud.
Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar al conductor y al vehículo involucrado en el incidente.
El Departamento de Policía de Donna hizo un llamado a las personas que hayan presenciado el choque, así como a quienes cuenten con cámaras de seguridad en sus hogares o negocios en las inmediaciones, a comunicarse al 956-464-4481. La dependencia destacó que los informantes pueden permanecer en el anonimato al proporcionar datos que contribuyan al caso.
- Homicidio de Carlos Contreras: Caso en Receso
- Vaqueros de UTRGV: Regreso Triunfal en Casa para Mantener el Invicto
- El Tiempo en el Sur de Texas: Lluvias Esporádicas y Altas Temperaturas
- Autoridades investigan presunta actividad en vivienda de La Villa
- Escuela de San Benito reportó cierre preventivo tras búsqueda de sospechoso cerca del campus
Recuperan vehículo robado en Donna; buscan al sospechoso
El sospechoso ha sido identificado como Luis Hernández, de entre 25 y 30 años de edad, quien tiene un tatuaje de la Santa Muerte en el antebrazo. Podría estar acompañado de una mujer identificada como Mónica Salazar.
Abbott firma orden ejecutiva para restringir acceso de menores a productos derivados del cáñamo
La medida surge luego de que el mercado de productos derivados del cáñamo —legalizados a nivel federal en 2018 y regulados en Texas desde 2019— se expandiera sin contar con salvaguardas estrictas para evitar que llegaran a niños y adolescentes.
Decomisan más de 66 libras de cocaína en puerto de entrada de Hidalgo
El conductor fue detenido en el lugar y enfrentará un proceso judicial conforme a la ley.
Nueva ley en Texas aumenta sanciones por letreros ilegales en Weslaco
WESLACO, Texas — Una nueva ley estatal, la House Bill 3611, entró en vigor en Texas con el objetivo de frenar la colocación de letreros ilegales en espacios públicos como camellones, banquetas y orillas de carretera. La medida otorga a ciudades como Weslaco mayores...
Incendio en Río Grande deja a familia sin hogar y en busca de ayuda
Incendio: Un incendio devastador en Río Grande afecta a una familia de seis, dejando una necesidad urgente de donaciones y apoyo comunitario.
Policía de Alton lanza campaña visual contra la conducción en estado de ebriedad
De acuerdo con el departamento, la iniciativa busca enviar un mensaje claro a la comunidad: elige un viaje seguro a casa o arriesga un viaje con la policía.
Arrestan a hombre que amenazó con atacar centro de salud mental en Edinburg
EDINBURG, Texas – La Policía de Edinburg arrestó este martes a un hombre identificado como Timothy Leos, acusado de realizar amenazas contra el South Texas Behavioral Center. De acuerdo con el reporte oficial, Leos habría dicho que planeaba “disparar” contra la...
Policía de Brownsville investiga mortal atropello y fuga contra ciclista
Hasta el momento no se cuenta con información sobre el vehículo sospechoso.
Food Bank RGV realizará entrega de comida gratuita en Combes
La entrega será únicamente mientras duren las reservas y está destinada a apoyar a familias locales en necesidad.
Alerta en Texas por detección del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Veracruz
TEXAS – Autoridades de salud animal emitieron una alerta preventiva tras confirmarse la presencia del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Veracruz, México. Aunque no se ha detectado en Texas, recomiendan a productores, cazadores y propietarios de mascotas mantenerse...
K9 Zita de DPS localiza a inmigrante que intentaba evadir captura en Starr County
La operación formó parte de los esfuerzos de Operation Lone Star 2.0, en coordinación con agencias federales, que buscan reforzar la seguridad fronteriza, prevenir fugas y asegurar la detención de personas que intentan evadir la ley.
Ataque con cuchillo en Harlingen: Mujer de 57 años sobrevive tras brutal agresión
La policía de Harlingen detiene al sospechoso tras un violento ataque en La Feria.
Mujer resulta lesionada tras choque vehicular en Weslaco
Autoridades se encuentran en el área atendiendo la situación y se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y considerar rutas alternas.
Detienen en puente internacional de Hidalgo a joven buscado por presunto delito sexual contra un menor
HIDALGO, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron a un hombre de 20 años que era buscado en el condado Hidalgo bajo cargos de agresión sexual contra un menor. La detención...
Oficiales de CBP interceptan casi 900 mil dólares en presunta cocaína en Hidalgo
Autoridades interceptaron presunta cocaína valorada en 890,700 dólares, oculta dentro de un vehículo.
Evacúan temporalmente Veterans Memorial High School por olor a gas
La administración de Veterans Memorial High School agradeció la paciencia y colaboración de los padres y reafirmó que la seguridad y bienestar de los estudiantes y del personal siguen siendo su máxima prioridad.