Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 01 2025
Donna, TX — El Departamento de Policía de Donna informó sobre la detención de un segundo individuo relacionado con una investigación de narcóticos en la ciudad.

El 25 de septiembre de 2025, oficiales de Donna, en coordinación con el Law Enforcement Emergency Regional Response Team (LEERRT) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), ejecutaron una orden de cateo en una residencia ubicada en el 309 S. 25th Street, Donna, Texas.

La operación se derivó de una denuncia anónima sobre presunta distribución de drogas en el lugar. Durante la inspección, los investigadores localizaron sustancias narcóticas dentro de la vivienda.

Como parte de las indagatorias, un segundo sospechoso fue identificado como Tomás Alegría Jr., quien fue arrestado y formalmente acusado de:

  • Fabricación/Distribución de Sustancias Controladas
  • Posesión de Marihuana

El detenido fue ingresado bajo custodia, y la investigación continúa en curso.

La Policía de Donna reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con autoridades locales, estatales y federales para combatir la actividad ilícita de narcóticos y salvaguardar la seguridad de la comunidad.

Oct 1, 2025

Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Sep 30, 2025

CONDADO HIDALGO, TEXAS - Después de cinco años de espera, este martes se dictó sentencia en el caso por el homicidio de Genaro “Izzy” Castillo, un adolescente de Donna asesinado en 2020. Carlos Contreras, originario de Alamo, fue encontrado culpable la semana pasada...

Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota

Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota

Sep 29, 2025

La Grulla, Texas — Una familia de La Grulla perdió su vivienda tras un devastador incendio, de acuerdo con una publicación en la página oficial de Facebook de la ciudad. Un equipo de Noticias 48 ya se encuentra indagando más información sobre el siniestro, que dejó...

Reportan incendio de embarcación en el Puerto de Brownsville

Reportan incendio de embarcación en el Puerto de Brownsville

Brownsville, TX – El Departamento de Bomberos de Brownsville se encuentra en la escena de un incendio en una embarcación en el Puerto de Brownsville. De acuerdo con las autoridades, no se han reportado personas lesionadas en el lugar. Los equipos de bomberos continúan...

