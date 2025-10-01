Donna, TX — El Departamento de Policía de Donna informó sobre la detención de un segundo individuo relacionado con una investigación de narcóticos en la ciudad.

El 25 de septiembre de 2025, oficiales de Donna, en coordinación con el Law Enforcement Emergency Regional Response Team (LEERRT) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), ejecutaron una orden de cateo en una residencia ubicada en el 309 S. 25th Street, Donna, Texas.

La operación se derivó de una denuncia anónima sobre presunta distribución de drogas en el lugar. Durante la inspección, los investigadores localizaron sustancias narcóticas dentro de la vivienda.

Como parte de las indagatorias, un segundo sospechoso fue identificado como Tomás Alegría Jr., quien fue arrestado y formalmente acusado de:

Fabricación/Distribución de Sustancias Controladas

Posesión de Marihuana

El detenido fue ingresado bajo custodia, y la investigación continúa en curso.

La Policía de Donna reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con autoridades locales, estatales y federales para combatir la actividad ilícita de narcóticos y salvaguardar la seguridad de la comunidad.