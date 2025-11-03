HOY

Policía de Brownsville solicita ayuda para localizar a mujer desaparecida

De acuerdo con su familia, Arizmendi ha sido diagnosticada con esquizofrenia y podría requerir asistencia médica.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published November 03 2025
Brownsville, Texas – 1 de noviembre de 2025. La Policía de Brownsville solicita el apoyo de la comunidad para localizar a Maribel Arizmendi, de 51 años, quien ha sido reportada como desaparecida.

Descripción física:

  • Estatura: 5 pies con 2 pulgadas
  • Peso: 160 libras
  • Cabello: negro, largo y lacio
  • Ojos: color café

Se cree que podría vestir shorts verdes o mallas negras, junto con tenis blancos.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse con el Departamento de Policía de Brownsville para colaborar con la investigación.

