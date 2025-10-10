HOY

Policía de Brownsville solicita ayuda para localizar a hombre con orden de arrestoEricks Webs DesignEricks Webs Design

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 10 2025
BROWNSVILLE, TX — La Policía de Brownsville solicita la colaboración del público para localizar a Jose Nieves Hernandez, quien cuenta con una orden de arresto activa por falsificación.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con Brownsville Crime Stoppers al 546-TIPS o que envíe su denuncia anónima en línea a través de www.p3tips.com.

La información proporcionada podría resultar en una recompensa en efectivo.

