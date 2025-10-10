Policía de Brownsville solicita ayuda para localizar a hombre con orden de arrestoEricks Webs DesignEricks Webs Design
La información proporcionada podría resultar en una recompensa en efectivo.
BROWNSVILLE, TX — La Policía de Brownsville solicita la colaboración del público para localizar a Jose Nieves Hernandez, quien cuenta con una orden de arresto activa por falsificación.
Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con Brownsville Crime Stoppers al 546-TIPS o que envíe su denuncia anónima en línea a través de www.p3tips.com.
La información proporcionada podría resultar en una recompensa en efectivo.
- Accidente provoca cierres temporales en Edinburg
- Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos
- Policía de Brownsville solicita ayuda para localizar a hombre con orden de arresto
- Autoridades dan con paradero de adulto mayor desaparecido en el Condado Hidalgo
- Reabren la carretera estatal 48 tras accidente de tres vehículos
Arrestan a sospechoso de robo en Donna
Robo de vehículo: La policía de Doulla recupera un vehículo robado y arresta al sospechoso en Hueslaco.
Trágico Accidente en Harlingen: Conductor acusado de homicidio
Harlingen: Cristóbal Estefan Garcés enfrenta serios cargos tras el incidente fatal en la carretera 83.
Redadas de ICE en Hidalgo: Familias angustiadas y sin respuestas
Familias en Hidalgo buscan desesperadamente a sus seres queridos tras las recientes redadas de ICE en bodegas locales.
Inteligencia Artificial: OpenAI y AMD redefinen el futuro tecnológico
Inteligencia artificial: Una alianza estratégica entre OpenAI y AMD promete cambiar el panorama de la inteligencia artificial.
Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan
SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...
Créditos fiscales para autos eléctricos han expirado: ¿qué sigue para los consumidores?
Para los consumidores que piensan en comprar un auto eléctrico, hay nueva información: la expiración del crédito fiscal federal de $7,500 para vehículos eléctricos podría afectar directamente los precios y las decisiones de compra. Expertos en la industria advierten...
Pharr da inicio oficial a la temporada de productos agrícolas 2025-2026
Pharr, Texas — La Ciudad de Pharr anunció con orgullo el inicio oficial de la temporada de productos agrícolas 2025-2026 en el Puente Internacional de Pharr, un evento que resalta su papel fundamental como puerta de entrada para el comercio de productos frescos entre...
Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años
Condado de Cameron, TexasUn hombre de 58 años fue arrestado en Los Fresnos, Texas, acusado de agredir físicamente a su madre de 89 años, en un caso que ha conmocionado a la comunidad del Condado de Cameron. De acuerdo con un comunicado oficial de la Oficina del...
Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles
EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner. El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total...
Accidente grave en Combes deja varios heridos
COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road. De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto...
Distribución móvil del Banco de Comida RGV exclusiva para veteranos en Harlingen
MCALLEN, TEXAS - El Banco de Comida del Valle del Río Grande (RGV) llevará a cabo una distribución móvil de productos agrícolas exclusiva para veteranos el jueves 9 de octubre, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. o hasta agotar existencias, en la ciudad de Harlingen. Para...
Buscan a persona de interés por robo de autos en Brownsville
La información proporcionada podría calificar para una recompensa en efectivo.
MFE realizará evento temporal de inscripción a TSA PreCheck del 7 al 10 de octubre
MCALLEN, TEXAS - El Aeropuerto Internacional de McAllen (MFE) anunció que será sede de un evento especial de inscripción al programa TSA PreCheck, en colaboración con IDEMIA, del 7 al 10 de octubre. Durante esos días, los interesados podrán completar el proceso de...
Operativo en Hidalgo: Impacto y repercusiones para familias
Operativo Hidalgo: Familiares preocupados tras operativo en Hidalgo; expertos en inmigración ofrecen orientación.
Estafa amorosa: Hombre de 78 años engañado por una supuesta figura pública
Estafa romántica: Hombre cae víctima de una estafa romántica, perdiendo 700 dólares al creer estar en contacto con una celebridad.
Nuevas recomendaciones de los CDC sobre la vacuna del Covid-19 generan debate
Los CDC instan a consultar a médicos antes de recibir la vacuna del Covid-19.