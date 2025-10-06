Brownsville, TX – La Policía de Brownsville pide la colaboración de la comunidad para localizar a Lee Anthony Ramirez e Inez Gonzalez, quienes cuentan con varias órdenes de arresto activas por el delito de robo.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los sospechosos puede comunicarse con Brownsville Crime Stoppers al 546-TIPS o enviar una denuncia anónima en línea a través de www.p3tips.com.

La policía hace un llamado a la ciudadanía a no intentar confrontar a los sospechosos y a reportar cualquier información de manera segura y confidencial.