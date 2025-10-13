Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido

HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 13 2025
Brownsville, TX – La Policía de Brownsville investiga un robo agravado ocurrido el viernes 10 de octubre de 2025 en el bloque 7600 de Utah Road, que dejó a un joven de 17 años con una herida en la pierna.

De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima se encontraba en una fiesta en el lugar cuando un sujeto intentó de manera violenta quitarle una cadena de oro, sin lograrlo. Poco después, se realizaron disparos en la fiesta, y el joven resultó lesionado en la pierna.

Familiares y amigos trasladaron a la víctima a un hospital local para recibir atención. Las lesiones no ponen en riesgo la vida de la persona, y no se reportaron otros heridos.

El sábado 11 de octubre de 2025, un menor fue detenido en relación con el incidente.

El caso sigue bajo investigación activa y se dará a conocer información adicional conforme esté disponible.

