Policía de Brownsville investiga mortal atropello y fuga contra ciclista

Hasta el momento no se cuenta con información sobre el vehículo sospechoso.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 09 2025
El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente con atropello y fuga que dejó como saldo la muerte de un ciclista de 40 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:23 del mediodía en la intersección de International Blvd y la calle E. Polk. De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre circulaba en bicicleta cuando fue embestido por un vehículo cuyo conductor no se detuvo para auxiliarlo y huyó de la escena.

Las autoridades piden a la comunidad cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso. Quienes tengan datos pueden comunicarse con Brownsville Crime Stoppers al 546-TIPS o enviar una pista anónima en www.p3tips.com. La información proporcionada podría ser elegible para una recompensa en efectivo.

