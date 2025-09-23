HOY

Entravision Communications
Policía de Brownsville busca a dos personas de interés por robos en tiendas de conveniencia

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 23 2025
Brownsville, TX — El Departamento de Policía de Brownsville solicitó el apoyo de la comunidad para identificar a dos personas relacionadas con una serie de robos en tiendas de conveniencia de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, los individuos fueron captados en video y son considerados personas de interés dentro de las investigaciones en curso.

Cómo ayudar

Quienes tengan información sobre sus identidades pueden comunicarse de manera anónima con Brownsville Crime Stoppers al 546-TIPS o enviar una pista en línea a través de www.p3tips.com.

La policía recordó que la colaboración ciudadana es fundamental para frenar este tipo de delitos y llevar a los responsables ante la justicia.

Robo sospechoso
