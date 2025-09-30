Brownsville, TX – El 29 de septiembre de 2025, el Departamento de Policía de Brownsville fue informado sobre una amenaza realizada en la escuela IDEA Riverview. Durante la investigación, los oficiales determinaron que un estudiante había amenazado con colocar una bomba en la escuela y posteriormente amenazó con disparar a sus compañeros, generando preocupación inmediata.

Los oficiales identificaron al estudiante responsable, quien fue arrestado en su residencia.

El Departamento de Policía de Brownsville quiere asegurar a la comunidad que cada amenaza relacionada con las escuelas se toma con la máxima seriedad. Las amenazas de violencia, incluso si se consideran una “broma”, tendrán consecuencias. Se insta a los padres y tutores a conversar con sus hijos sobre la gravedad de realizar cualquier tipo de amenaza contra estudiantes, personal o escuelas.

Según la ley de Texas, provocar una falsa alarma o reporte de emergencia a una institución pública o privada es un delito grave de tipo State Jail Felony. Estos casos serán investigados a fondo y los responsables enfrentarán cargos penales.

La seguridad de nuestra comunidad sigue siendo la máxima prioridad.