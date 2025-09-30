HOY

Estos casos serán investigados a fondo y los responsables enfrentarán cargos penales.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 30 2025
Brownsville, TX – El 29 de septiembre de 2025, el Departamento de Policía de Brownsville fue informado sobre una amenaza realizada en la escuela IDEA Riverview. Durante la investigación, los oficiales determinaron que un estudiante había amenazado con colocar una bomba en la escuela y posteriormente amenazó con disparar a sus compañeros, generando preocupación inmediata.

Los oficiales identificaron al estudiante responsable, quien fue arrestado en su residencia.

El Departamento de Policía de Brownsville quiere asegurar a la comunidad que cada amenaza relacionada con las escuelas se toma con la máxima seriedad. Las amenazas de violencia, incluso si se consideran una “broma”, tendrán consecuencias. Se insta a los padres y tutores a conversar con sus hijos sobre la gravedad de realizar cualquier tipo de amenaza contra estudiantes, personal o escuelas.

Según la ley de Texas, provocar una falsa alarma o reporte de emergencia a una institución pública o privada es un delito grave de tipo State Jail Felony. Estos casos serán investigados a fondo y los responsables enfrentarán cargos penales.

La seguridad de nuestra comunidad sigue siendo la máxima prioridad.

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Sep 30, 2025

CONDADO HIDALGO, TEXAS - Después de cinco años de espera, este martes se dictó sentencia en el caso por el homicidio de Genaro “Izzy” Castillo, un adolescente de Donna asesinado en 2020. Carlos Contreras, originario de Alamo, fue encontrado culpable la semana pasada...

Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota

Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota

Sep 29, 2025

La Grulla, Texas — Una familia de La Grulla perdió su vivienda tras un devastador incendio, de acuerdo con una publicación en la página oficial de Facebook de la ciudad. Un equipo de Noticias 48 ya se encuentra indagando más información sobre el siniestro, que dejó...

Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru

Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru

Sep 26, 2025

BROWNSVILLE, Texas — El Brownsville Animal Rescue & Care Center (BARCC) llevará a cabo un evento de entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru el próximo sábado 27 de septiembre, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Brownsville Events Center, ubicado en 1 Event...

Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado

Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado

Sep 26, 2025

MISSION, Texas — La ciudad de Mission invita a la comunidad a participar en su evento de recolección de llantas, programado para este sábado 27 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en 1400 S. Conway. El objetivo del evento es recoger llantas usadas de manera...

