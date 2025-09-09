HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Policía de Alton lanza campaña visual contra la conducción en estado de ebriedadEricks Webs DesignEricks Webs Design

De acuerdo con el departamento, la iniciativa busca enviar un mensaje claro a la comunidad: elige un viaje seguro a casa o arriesga un viaje con la policía.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 09 2025
ALTON, TEXAS – Un impactante recordatorio contra la conducción bajo los efectos del alcohol ya circula por las calles: un vehículo envuelto con un diseño mitad taxi y mitad patrulla policial.

El proyecto no representó ningún gasto para los contribuyentes, ya que fue financiado completamente con fondos de incautación.

Autoridades de Alton recordaron que conducir intoxicado nunca vale la pena el riesgo, e invitaron a la ciudadanía a tomar decisiones responsables para proteger vidas y llegar a casa a salvo.

Nuestra Clínica Del Valle organiza entrega gratuita de productos frescos

Sep 5, 2025

McAllen, Texas – En colaboración con Rio Grande Valley Catholic Charities, Nuestra Clínica Del Valle anunció la realización de un evento comunitario titulado Fresh Produce Giveaway, que ofrecerá a las familias del Valle acceso gratuito a alimentos y recursos de salud....

