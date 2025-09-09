ALTON, TEXAS – Un impactante recordatorio contra la conducción bajo los efectos del alcohol ya circula por las calles: un vehículo envuelto con un diseño mitad taxi y mitad patrulla policial.

De acuerdo con el departamento, la iniciativa busca enviar un mensaje claro a la comunidad: elige un viaje seguro a casa o arriesga un viaje con la policía.

El proyecto no representó ningún gasto para los contribuyentes, ya que fue financiado completamente con fondos de incautación.

Autoridades de Alton recordaron que conducir intoxicado nunca vale la pena el riesgo, e invitaron a la ciudadanía a tomar decisiones responsables para proteger vidas y llegar a casa a salvo.