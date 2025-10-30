ALTON, Texas – El Departamento de Policía de Alton investiga dos incidentes vinculados ocurridos la noche del jueves 23 de octubre de 2025, los cuales dejaron como resultado una persona muerta y órdenes de arresto activas.

Alrededor de las 8:31 p.m., los oficiales respondieron a un reporte de agresión en la cuadra 1400 de North Oak Street. La víctima, una mujer de 32 años, informó que fue atacada por varias personas e identificó a los agresores como Juventino Rosales, Danny Treviño, Crystal Treviño y Vanessa Hernández. Durante el ataque, Rosales presuntamente apuntó con un arma de fuego al hijo menor de la víctima mientras intentaba defenderla.

Una orden de arresto por conducta mortal y agresión agravada con arma mortal fue emitida contra Juventino Rosales.

Horas más tarde, alrededor de las 11:17 p.m., los oficiales acudieron a un choque cerca de South Stewart y East Israel. La investigación determinó que William Hernández, de 34 años, embistió intencionalmente otro vehículo ocupado por Danny Treviño y una pasajera. Treviño fue trasladado al Hospital DHR, donde falleció más tarde. Hernández huyó del lugar y sigue prófugo.

Ambos incidentes están relacionados y son investigados por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Alton, con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

Cualquier persona con información sobre el paradero de William Hernández o Juventino Rosales debe comunicarse con la Policía de Alton al (956) 432-0700 o con Crime Stoppers al (956) 585-TIPS.