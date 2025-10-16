HOY

Plaza Amistad en Donna inaugura con gran expectativa

Donna: La nueva Plaza Amistad promete beneficios para más de 500 familias de escasos recursos en Donna.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 16 2025
Un nuevo comienzo para la comunidad de Donna

La ciudad de Donna está de fiesta con la apertura de la Plaza Amistad, un centro comunitario que promete transformar la vida de sus residentes. Este nuevo espacio, inaugurado con la bendición del obispo de la Diócesis de Brownsville, Daniel Flores, tiene como objetivo proporcionar atención integral a más de 500 familias de escasos recursos.

Un proyecto con propósito

La Plaza Amistad no es solo un edificio. Es un símbolo de esperanza y unidad para los residentes de Donna, especialmente para aquellos que viven en condiciones económicas difíciles. Con la colaboración entre la Iglesia Católica, donadores anónimos, organizaciones sin fines de lucro y colaboradores locales, este centro busca ofrecer una variedad de servicios esenciales.

Servicios para el bienestar comunitario

El centro comunitario ofrecerá atención médica, eventos de caridad, espacios deportivos y de esparcimiento. Los jóvenes podrán utilizar sus instalaciones para estudiar después de la escuela o participar en actividades como juegos de baloncesto y talleres de salud. La Plaza Amistad se convierte así en un punto de encuentro para los residentes de aproximadamente 128 colonias, promoviendo la cohesión social y el bienestar general.

Un futuro prometedor

El obispo Daniel Flores destacó la importancia de tener un centro como este en el norte de Donna, una zona donde muchas familias enfrentan desafíos económicos. Con el apoyo de la comunidad, la Plaza Amistad está destinada a convertirse en un faro de esperanza y un recurso invaluable para todos los que la visiten.

