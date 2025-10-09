Playoffs de las Ligas Mayores: Yankees Eliminados y Blue Jays Avanzan

Robo de vehículo: La policía de Doulla recupera un vehículo robado y arresta al sospechoso en Hueslaco.
Yankees se Despiden de la Temporada
La temporada de los Yankees de Nueva York ha llegado a su fin tras ser eliminados por los Blue Jays de Toronto en una emocionante serie de Playoffs. Con una victoria de cinco carreras por dos, Toronto avanzó a la serie de campeonato de la Liga Americana por primera vez en nueve años. Vladimir Guerrero Jr. y George Springer fueron clave en este triunfo, cada uno impulsando una carrera. La destacada actuación del cuerpo de lanzadores de los Blue Jays silenció a la ofensiva de los Yankees, asegurando su pase al siguiente nivel.
Expectativa por el Juego 5 entre Mariners y Tigers
La serie entre los Seattle Mariners y los Detroit Tigers está empatada a dos, lo que promete un emocionante juego 5. En el último encuentro, los Tigres lograron una contundente victoria de nueve carreras por tres, con destacadas actuaciones de Riley Green y Javier Báez, quienes conectaron jonrones en una sexta entrada decisiva. El juego decisivo se llevará a cabo en el Commercial Park, donde Detroit buscará mantener viva su temporada.
Filadelfia Resurge en la Serie Divisional
En la Liga Nacional, los Philadelphia Phillies evitaron la eliminación al vencer 8-2 a los Dodgers de Los Ángeles en el juego 3. Con destacadas actuaciones de Chaos Warbor y Jay Z Realmulto, quienes conectaron jonrones, Filadelfia se mantiene con vida en la serie, que ahora está 2-1 a favor de Los Ángeles.
Triunfo de los Spurs en la Pretemporada de la NBA
En el ámbito del baloncesto, los San Antonio Spurs derrotaron al Miami Heat 112-107 en un emocionante duelo de pretemporada. Keldon Johnson fue la figura del partido con 19 puntos y 6 rebotes, mientras que el novato francés Victor Wenbenyama aportó 10 puntos y 5 asistencias. San Antonio mantiene un récord perfecto en la pretemporada, con dos victorias consecutivas.
Houston Rockets Superan al Utah Jazz
Los Houston Rockets también brillaron en la pretemporada de la NBA al vencer al Utah Jazz 140-127. Kevin Durant debutó con 20 puntos, y Aurin Sengu logró un doble-doble. La ausencia de jugadores clave como Laurie McCann y Walker Kessler afectó al rendimiento del Jazz, permitiendo a Houston dominar el encuentro.
Próximos Partidos de la Selección Mexicana
En el ámbito del fútbol, la selección mexicana se prepara para enfrentar a Argentina en un próximo encuentro. Además, este sábado, México se medirá contra Colombia, ofreciendo un emocionante fin de semana para los aficionados al fútbol.
Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan
SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...
Créditos fiscales para autos eléctricos han expirado: ¿qué sigue para los consumidores?
Para los consumidores que piensan en comprar un auto eléctrico, hay nueva información: la expiración del crédito fiscal federal de $7,500 para vehículos eléctricos podría afectar directamente los precios y las decisiones de compra. Expertos en la industria advierten...
Pharr da inicio oficial a la temporada de productos agrícolas 2025-2026
Pharr, Texas — La Ciudad de Pharr anunció con orgullo el inicio oficial de la temporada de productos agrícolas 2025-2026 en el Puente Internacional de Pharr, un evento que resalta su papel fundamental como puerta de entrada para el comercio de productos frescos entre...
Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años
Condado de Cameron, TexasUn hombre de 58 años fue arrestado en Los Fresnos, Texas, acusado de agredir físicamente a su madre de 89 años, en un caso que ha conmocionado a la comunidad del Condado de Cameron. De acuerdo con un comunicado oficial de la Oficina del...
Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles
EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner. El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total...
Accidente grave en Combes deja varios heridos
COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road. De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto...
Distribución móvil del Banco de Comida RGV exclusiva para veteranos en Harlingen
MCALLEN, TEXAS - El Banco de Comida del Valle del Río Grande (RGV) llevará a cabo una distribución móvil de productos agrícolas exclusiva para veteranos el jueves 9 de octubre, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. o hasta agotar existencias, en la ciudad de Harlingen. Para...
Buscan a persona de interés por robo de autos en Brownsville
La información proporcionada podría calificar para una recompensa en efectivo.
MFE realizará evento temporal de inscripción a TSA PreCheck del 7 al 10 de octubre
MCALLEN, TEXAS - El Aeropuerto Internacional de McAllen (MFE) anunció que será sede de un evento especial de inscripción al programa TSA PreCheck, en colaboración con IDEMIA, del 7 al 10 de octubre. Durante esos días, los interesados podrán completar el proceso de...
Operativo en Hidalgo: Impacto y repercusiones para familias
Operativo Hidalgo: Familiares preocupados tras operativo en Hidalgo; expertos en inmigración ofrecen orientación.
Estafa amorosa: Hombre de 78 años engañado por una supuesta figura pública
Estafa romántica: Hombre cae víctima de una estafa romántica, perdiendo 700 dólares al creer estar en contacto con una celebridad.
Nuevas recomendaciones de los CDC sobre la vacuna del Covid-19 generan debate
Los CDC instan a consultar a médicos antes de recibir la vacuna del Covid-19.
Autoridades ejecutan orden de cateo en residencia de Harlingen
Las fuerzas del orden reiteraron su compromiso con la seguridad de la comunidad y pidieron a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.
Tiroteo Mortal en San Benito: Sospechoso se entrega a las autoridades
Tiroteo: Un hombre de 23 años enfrenta cargos graves tras un tiroteo que dejó una víctima mortal y otra herida en San Benito.
Aviso de tráfico por evento “National Night Out” en el condado de Cameron
Condado Cameron, TX – El Cameron County Sheriff’s Office informa a la comunidad que se esperan congestiones de tráfico debido al evento National Night Out, que se llevará a cabo hoy de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Las autoridades recomiendan a los conductores anticipar...
Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos
San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...