Playoffs de las Ligas Mayores: Yankees Eliminados y Blue Jays Avanzan

HOY

Entravision Communications
Deportes

Playoffs de las Ligas Mayores: Yankees Eliminados y Blue Jays AvanzanEricks Webs DesignEricks Webs Design

Playoffs: La emoción de los playoffs continúa con los Blue Jays asegurando su lugar en la serie de campeonato de la Liga Americana.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 09 2025
Ad Placeholder

Yankees se Despiden de la Temporada

La temporada de los Yankees de Nueva York ha llegado a su fin tras ser eliminados por los Blue Jays de Toronto en una emocionante serie de Playoffs. Con una victoria de cinco carreras por dos, Toronto avanzó a la serie de campeonato de la Liga Americana por primera vez en nueve años. Vladimir Guerrero Jr. y George Springer fueron clave en este triunfo, cada uno impulsando una carrera. La destacada actuación del cuerpo de lanzadores de los Blue Jays silenció a la ofensiva de los Yankees, asegurando su pase al siguiente nivel.

Expectativa por el Juego 5 entre Mariners y Tigers

La serie entre los Seattle Mariners y los Detroit Tigers está empatada a dos, lo que promete un emocionante juego 5. En el último encuentro, los Tigres lograron una contundente victoria de nueve carreras por tres, con destacadas actuaciones de Riley Green y Javier Báez, quienes conectaron jonrones en una sexta entrada decisiva. El juego decisivo se llevará a cabo en el Commercial Park, donde Detroit buscará mantener viva su temporada.

Filadelfia Resurge en la Serie Divisional

En la Liga Nacional, los Philadelphia Phillies evitaron la eliminación al vencer 8-2 a los Dodgers de Los Ángeles en el juego 3. Con destacadas actuaciones de Chaos Warbor y Jay Z Realmulto, quienes conectaron jonrones, Filadelfia se mantiene con vida en la serie, que ahora está 2-1 a favor de Los Ángeles.

Triunfo de los Spurs en la Pretemporada de la NBA

En el ámbito del baloncesto, los San Antonio Spurs derrotaron al Miami Heat 112-107 en un emocionante duelo de pretemporada. Keldon Johnson fue la figura del partido con 19 puntos y 6 rebotes, mientras que el novato francés Victor Wenbenyama aportó 10 puntos y 5 asistencias. San Antonio mantiene un récord perfecto en la pretemporada, con dos victorias consecutivas.

Houston Rockets Superan al Utah Jazz

Los Houston Rockets también brillaron en la pretemporada de la NBA al vencer al Utah Jazz 140-127. Kevin Durant debutó con 20 puntos, y Aurin Sengu logró un doble-doble. La ausencia de jugadores clave como Laurie McCann y Walker Kessler afectó al rendimiento del Jazz, permitiendo a Houston dominar el encuentro.

Próximos Partidos de la Selección Mexicana

En el ámbito del fútbol, la selección mexicana se prepara para enfrentar a Argentina en un próximo encuentro. Además, este sábado, México se medirá contra Colombia, ofreciendo un emocionante fin de semana para los aficionados al fútbol.

Playoffs de las Ligas Mayores: Yankees Eliminados y Blue Jays Avanzan
Béisbol Blue Jays Deportes Ligas Mayores Playoffs Yankees
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Oct 9, 2025

SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...

Pharr da inicio oficial a la temporada de productos agrícolas 2025-2026

Pharr da inicio oficial a la temporada de productos agrícolas 2025-2026

Oct 9, 2025

Pharr, Texas — La Ciudad de Pharr anunció con orgullo el inicio oficial de la temporada de productos agrícolas 2025-2026 en el Puente Internacional de Pharr, un evento que resalta su papel fundamental como puerta de entrada para el comercio de productos frescos entre...

Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años

Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años

Oct 8, 2025

Condado de Cameron, TexasUn hombre de 58 años fue arrestado en Los Fresnos, Texas, acusado de agredir físicamente a su madre de 89 años, en un caso que ha conmocionado a la comunidad del Condado de Cameron. De acuerdo con un comunicado oficial de la Oficina del...

Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles

Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles

Oct 8, 2025

EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner. El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total...

Accidente grave en Combes deja varios heridos

Accidente grave en Combes deja varios heridos

Oct 8, 2025

COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road. De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto...

Ad Placeholder
Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Oct 7, 2025

San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

HARLINGEN, TEXAS — Un accidente vehicular entre un automóvil y un autobús escolar se registró la mañana de este miércoles alrededor de las 7:00 a.m. sobre Wilson Rd., cerca de las escuelas Gutierrez Middle School e IDEA. De acuerdo con los primeros reportes, no se...

Ad Placeholder
Ad Placeholder