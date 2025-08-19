Mission, TEXAS – El Ayuntamiento de Mission informó que la Planta de Tratamiento de Agua del Norte permanecerá fuera de servicio del 23 al 24 de agosto de 2025 para realizar el reemplazo de un interruptor eléctrico principal.

Durante este periodo, se solicita a los residentes reducir el consumo de agua, evitando el riego de jardines, el llenado de albercas y otros usos no esenciales.

Las autoridades aclararon que no se espera una disminución en la presión del agua, ya que:

La Planta de Agua del Sur continuará operando con normalidad.

La Ciudad de McAllen brindará apoyo para mantener la presión en la red.

Las operaciones se reanudarán de manera regular el domingo 24 de agosto a las 5:00 p.m.

El gobierno municipal agradeció la cooperación de la comunidad en estos trabajos esenciales que buscan fortalecer el sistema de agua para el futuro.